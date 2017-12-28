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Ekonomi

ÖDED/Eliaçık: Ek süre KOBİ’leri sisteme kazandırmak açısından faydalı

İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 16 Şubat 2017 tarihinde aldığı ve 31 Aralık 2017’de yürürlüğe girmesi beklenen, kredi kartlarının kullanımıyla ilgili kararının süresi 31 Ocak 2018’e kadar uzatılmasını yoruml

28 Aralık 2017 17:29

İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 16 Şubat 2017 tarihinde aldığı ve 31 Aralık 2017’de yürürlüğe girmesi beklenen, kredi kartlarının kullanımıyla ilgili kararının süresi 31 Ocak 2018’e kadar uzatılmasını yorumlayan Ödeme ve Elektronik Para Derneği’nin (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık “Karar ayrıca KOBİ’lerin ticaretle buluşması için atılan önemli adımlardan biri” dedi.
“350 milyar TL’lik e-ticaret hedefine ulaşılması açısından önemli bir karar”
Türkiye’de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin gelişmesine liderlik ederek, tüketicinin ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak güvenli, kolay ve yenilikçi hizmetlere ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Ödeme ve Elektronik Para Derneği’nin (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, kararın süresinin uzatılmasını yorumladı. Eliaçık, “Kartını sıklıkla internette kullanan kişiler süreye uyarak kartlarını internet alışverişine açtırdı. Ancak özellikle internet üzerinden yalnızca ara sıra alışveriş yapan ve e-ticaret sistemine kazandırmaya çalıştığımız kitleye ulaşılması için BDDK’nın aldığı ek süre kararının son derece faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti: “Kredi kartlarının internette kullanıma açık tutulması kararı, hem Sayın Başbakan tarafından açıklanan 350 milyar TL’lik e-ticaret hacmine ulaşılması hem de KOBİ’lerin e-ticaretle buluşması anlamında atılması gereken önemli adımlardan bir tanesiydi. Ek süre kararı bu nedenle de çok yerinde bir uygulamadır” dedi.
Açıklandığı günden bu yana olası etkileri hakkında pek çok görüş ortaya atılan kararla ilgili BDDK tarafından, “Günlük hayatında kredi kartını internet işlemlerinde kullanmayan, kartıyla internetten alışveriş yapılabileceğinin farkında dahi olmayan vatandaşların dolandırıcılar tarafından kandırılarak suistimal edilmesinin, zarara uğratılmasının önüne geçebilmek için BDDK\'nın 16 Şubat 2017 tarihli kararıyla, verilmiş ve verilecek olan tüm kredi kartları için bankalara kart sahibinin kartının internet alışverişlerine açık olması talebe bağlı olma zorunluluğu getirilmiştir” açıklaması yapılmıştı.

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