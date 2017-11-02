ÖDED: Fatura ödemeleri yetkilendirilmiş ödeme kuruluşlarından yapılmalı

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yetkilendirilmiş ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışındaki kişi ve kuruluşlarca fatura ödemelerine aracılık edilmesinin mümkün olmadığını ve suç teşkil ettiğini açıkladı. Bünyelerindeki kuruluşların faaliyetlerini çok sıkı düzenleme ve denetlemelere tabi olarak yürüttüklerini ifade eden Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık; “Fatura üreten kurumlar lisans kapsamındaki kuruluşların çalışma taleplerini karşılayarak, yetkisiz şirketlerin oluşumuna engel olabilirler” dedi.

BDDK’nın Salı günü fatura ödemelerine yaptığı açıklamada, yetkilendirilmiş ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışındaki kişi ve kuruluşlarca fatura ödemelerine aracılık edilmesinin mümkün olmadığı ve suç teşkil ettiği duyuruldu. Açıklamada 27 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları hakkındaki Kanun kapsamında; bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi\'nin (PTT) ödeme hizmeti sağlayıcısı olduğu hatırlatıldı.

ÖDED\'in temsil ettiği kuruluşların faaliyet izni bulunuyor

BDDK tarafından yapılan açıklamayı değerlendiren ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık şöyle konuştu: “Ülkemizde Haziran 2013\'te çıkarılan 6493 sayılı Kanun ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar ve PTT ödeme hizmetini sunabilmektedir. Gerek BDDK açıklamasında yer alan fatura ödeme hizmeti gerekse Kanun kapsamında belirtilen tüm ödeme hizmetlerinin sadece kanunen yetki verilen diğer kurumlarla ÖDED üyesi ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, işletmeler ve kurumlar, hem yurtiçinde hem yurtdışında yerleşik Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet göstererek Kanuna aykırı hareket eden şirketlerden hizmet almamaya özen göstermelidir. ÖDED\'in temsil ettiği ödeme ve elektronik para kuruluşları, çok sıkı düzenleme ve denetlemelere tabi olarak faaliyet izni alıyor ve yine aynı denetimlerden geçerek faaliyetlerini yürütüyor. Zira ÖDED üyesi kuruluşlar; bireylerin ve küçük işletmelerin finansal servislere erişimi, değişen müşteri deneyimi ve beklentilerinin karşılanması, artan güvenlik ve şeffaflık, düşük maliyet ve rekabet ortamını zenginleştirmek üzere çalışıyor. Son olarak dikkat çekmek istediğim bir noktayı paylaşmak istiyorum. Fatura üreten kurumlar, lisans kapsamındaki kuruluşların çalışma taleplerini karşılayarak, yetkisiz şirketlerin oluşumuna engel olabilirler.”