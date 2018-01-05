ODD: Otomobil satışları 2017'de yüzde 4.52 azaldı (2)

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İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Otomobil satışları Aralık ayında yüzde 8.0 azaldı ve yıllık satışlar yüzde 4.52 düşüşle 722 bin 759 adete geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği\'nin (ODD) verilerine göre, 2017 yılında hafif ticari araç pazarı yüzde 2.93 artarak 233 bin 435 adete yükseldi ve böylece Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2017\'de yüzde 2.8 azalarak 956 bin 194 adete düştü.

ODD\'den yapılan açıklamaya göre Aralık ayında;

- otomobil satışları yüzde 7.73 düşüşle 99 bin 694 adete gerilerken,

- hafif ticari araç satışları yüzde 7.91 artışla 36 bin 546 adete çıktı ve

- otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4.0 azalışla 136 bin 240 adete geriledi.

ODD verilerine göre, 2017 yılında;

- 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4.8,

- 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 4.1,

- 2000cc üstü otomobillerde yüzde 46.9 azalış izlendi.

- 2017 yılında 76 adet elektrikli ve 4.507 adet hibrit otomobil satıldı.

Otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,6 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 307.659 adet ile sahip oldu.

Bu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61.0’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 60.5’e yükseldi.

Otomobil pazarı segmentinin yüzde 82.7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 52.3\'e karşılık gelen 377 bin 935 ile C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 49.4 pay ve 356 bin 852 adet ile Sedan otomobiller oldu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, en yüksek satış adetine;

- yüzde 70.2 pay ve 163 bin 940 adet ile van,

- yüzde 12.0 pay ve 28 bin 52 adet ile kamyonet,

- yüzde 8.9 pay ve 20 bin 688 adet ile minibüs,

- yüzde 8.9 pay ve 20 bin 755 adet ile pick-up yer aldı. (Grafik)