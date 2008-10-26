Odayı şaşırdı felçli kadına tecavüz etti

Bursa’da, eşinden boşandıktan sonra kızı ve felçli annesiyle yaşayan G.Ç.’nin (29) evine ‘aşk’ yapmak için giden A.Y. (53), alkol aldığı bu evde sızıp kaldı. Kendine gelince odaları karıştırıp G.Ç. yerine, felç nedeniyle konuşamayan annesi A.Ç'ye (76) tecavüz eden A.Y. tutuklandı. A.Y. 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



Bursa’nın Kestel İlçesi'nde geçen 18 Ağustos’ta meydana gelen olay, 3 çocuk babası A.Y.’ın, birlikte alkol aldığı M.T. (35) aracılığı ile tanıştığın G.Ç.’in evine ‘aşk yapmak’ için gitmesi sonucu meydana geldi. G.Ç.’nin isteği üzerine kızarmış tavuk, kola ve şarap alan A.Y., arkadaşı M.T. ile birlikte G.Ç.’in evine gitti. G.Ç.’nin kola içtiği yemekte şarap içmeye devam eden A.Y., M.T.’dan aşk yapacağı G.Ç.’nin odasını öğrendi. Aşırı sarhoş olan A.Y. sızınca, M.T. ile G.Ç. ise bahçeye çıkıp sohbete devam etti.



İddiaya göre gece uyanan A.Y. odaları karıştırınca yanlışlıkla A.Ç.’nin odasına girdi. Işığı açmayıp, yer yatağında yatan yaşlı kadının yanına giren A.Y., hareket edemeyen kadınla cinsel ilişkiye girdi. Kadının direnmeye çalışması üzerine hatasını farkeden A.Y. odadan çıktı.



Bahçede otururken duyduğu gürültü sonucu eve giren G.Ç., odasına gittiği annesinin halini görünce polise haber verdi. Polis, A.Y. ile birlikte G.Ç. ve M.T.’yi gözaltına aldı. Sorgulamalarından sonra adliyeye çıkartılan A.Y., ‘Mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanırken, ‘Cinsel saldırı suçuna iştirak’ ten hakim karşısına çıkan G.Ç. ile M.T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



'Çarpıldığımı sandım'



Haklarında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Tutuklu yargılandığı mahkemede hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istenen A.Y., suçunu itiraf ederek şunları anlattı:



“O gece M.’nin aracılığı ile G.’nin evine gittim. Birlikte yedik içtik. M. bana G.’nin odasını gösterdi. Daha sonra sızmışım. Gece uyanınca ortalık karanlıktı. G.’nin odası yerine yanlış odaya girmişim. Bu sırada çıkan sesleri G.’nin aldığı zevk olarak düşündüm. Hoşuma da gitti. Göğsüme vurmasını fantazi olarak kabul ettim. Elimi ısırınca ‘Ne oluyor bu kadına?’ diye sinirlendim. Işığı yakmaya korktum. Cebimdeki çakmağı yakınca gözlerime inanamadım. Çarpıldığımı sandım. Besmele çekip kadının elini öperek odadan ayrıldım. Ama ilişkimizde birleşme olmadı.”



M.T.’den, kendisine zengin bir koca bulmasını istediğini, bu nedenle T.’nin A.Y.’yi evine getirdiğini söyleyen G.Ç. de “A.Y. gece sızdı. Sonra anneme tecavüz etti. Gürültü üzerine odaya girince olayı anladım, Suçsuzum” dedi.



A.Y.’nin cinsel ilişkiye girdiği doktor raporu ile belirlenen A.Ç.’nin, yaşlı ve felç olduğu için ifadesinin alınamadığı duruşma, eksik evrakların beklenmesi, mahkemede hazır bulunmayan M.T.’nin bir sonraki duruşmaya polis zoruyla getirilmesi için Kasım ayına ertelenirken, sanığın tahliye istemi kabul edilmedi.

