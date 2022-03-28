Odatv'nin polis kökenli yazarı: Mülteci politikasının bir sonraki aşamasının, vatandaşlık alan Suriyelileri polis yapmak olacağı açıkça beklenebilir

1992 -2007 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan Oda TV yazarı Feramuz Erdin, iktidarın mülteci politikasının bir parçası olarak Türk vatandaşlığı alan Suriyelilerin polis olmasının beklenebileceğini söyledi.

Erdin, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Tayin ve Atama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik sonrasında ikinci kez şarka gitme sırası gelen bazı polisler başta özel güvenlik olmak üzere çeşitli sektörlerde iş aramaya başladığını söylerken, "polisliğin gözden düştüğünü" belirtti.

Erdin, şunları kaydetti:

"Hükümetin, kendi içinde bir mantığı olan ancak normalde akla mantığa uymayan mülteci politikasının bir sonraki aşamasının özellikle Suriye kökenli vatandaşlık sahiplerini polis yapmak olacağı artık açıkça beklenebilir.

Burada hedeflenen sayının ne olduğu çok önemli ama bu sayı maalesef henüz kamuoyu ile paylaşılmış değil. Muhtemelen 'kültür ve lisan' uyumunu sağlamak mazereti adı altında Suriyeli polis istihdamına çok yakında başlanacaktır.

Hazır Emniyet Hizmetleri Sınıfı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nden birinci derece yakınların soruşturulması maddesi de kaldırılmışken, Emniyet tarafından gelecek böyle bir adım bizi hiç şaşırtmamalı!"

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