Odatv'nin erişim engeline itiraz edildi: Hâkimlik rahatsız oldu, tedirginlik var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), Odatv’ye erişim engeli getirmesine itiraz edildi. Avukat Yaman Akdeniz, "Bu 8A maddesi siyasi nitelikli olarak kullanılıyor ve keyfiyete izin veriyor. Odatv’nin başına gelende budur. İtiraz ettik. İtiraz için hemen değerlendirme yapmamaya çalışıyorlar. Hakimlik zaten rahatsız oldu, dosyayı bu kadar çabuk isteyeceğimizi bilmiyorlardı. Tedirginlik var” ifadelerini kullandı

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile haber müdürü ve Barış Terkoğlu’nun tutuklanmasının ardından Odatv internet sitesine de erişim yasağı getirilmişti. Odatv avukatı Yaman Akdeniz, dün bir üst mahkemeye başvurarak erişim yasağı kararına itiraz etti.