Odatv ile yollarını ayıran Barış Pehlivan'ın yeni adresi belli oldu

Odatv ile yollarını ayıran Barış Pehlivan, Cumhuriyet gazetesinden yazılar kaleme alacak. Pehlivan'ın ilk yazısı 1 Nisan'da yayımlanacak.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, bugünkü köşesinden, "Haberleriyle, kitaplarıyla kamuoyunun yakından takip ettiği değerli meslektaşımız Barış Pehlivan yazılarıyla Cumhuriyet’te... Barış Pehlivan, salı ve perşembe günleri politika sayfalarımızda 'Arka Bahçe' köşesiyle Cumhuriyet okurlarıyla buluşacak. Pehlivan, 'Arka Bahçe'de siyaset başta olmak üzere 'ekonomi, medya, kültür-sanat' dünyasından kulisleri köşesine taşıyacak. Pehlivan, 1 Nisan’daki ilk yazısıyla okurlarımıza 'merhaba' diyecek. Kısa bir süre önce “'4 yıl toprağına su katttığı” OdaTV’ye veda ederken 'Gazeteciliğe aynen devam2 diyen Barış Pehlivan’a Cumhuriyet ailesine 'Hoş geldin' diyorum. Silivri zindanında yatarken bile 'gazeteciliğe aynen devam' eden Barış Pehlivan, yazılarıyla Cumhuriyet’e büyük güç katacak" duyurusunu yaptı.