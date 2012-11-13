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Özel Dosya

Odatv davasında TÜBİTAK'ın hazırladığı iki raporun tam metni

İşte İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Odatv davası için hazırlanmasını istediği TÜBİTAK imzalı iki rapor

13 Kasım 2012 19:08

 

 

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, TÜBİTAK'ın Oda TV davası için hazırladığı ilk raporun net olmadığı kanısına vararak kurumdan ikinci bir rapor istedi. TÜBİTAK’ın 12 Kasım’da teslim ettiği 84 sayfalık ikinci rapor, soru cevap şeklinde hazırlandı.

Osman Pamuk, Ünal Tatar ve Emin Çalışkan’ın hazırladığı ikinci TÜBİTAK raporu için TIKLAYIN.

24 Ağustos’ta, yine Pamuk, Tatar ve Çalışkan’ın imzası bulunan ilk TÜBİTAK raporu için TIKLAYIN. 

Gazeteci Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın'ın da yargılandığı OdaTV davasında sanıkların dosyadaki delil niteliğindeki dijital verilerin virüs yoluyla gönderildiğini iddia etmesi üzerine, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi TÜBİTAK'tan bilirkişi raporu istedi. TÜBİTAK'ın hazırladığı ilk rapor, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebinden 7 ay sonra mahkemeye ulaştı. 339 sayfalık ilk raporda, "İncelemenin sonucunda uzaktan dosya atabilme özelliğine sahip ve ilgili bilgisayarı hedef almış, zararlı yazılımların olduğu kanısına varılmıştır" ifadesi yer aldı. 

OdaTV’ye ait 1 bilgisayar ile sanıklar Barış Pehlivan ve Müyesser Yıldız’a ait toplam 3 bilgisayarın incelendiği raporda bilgisayarlarda virüs tespit edildiği belirtilmişti. Ancak TÜBİTAK, davaya konu olan belgelerin virüs yoluyla bilgisayarlara girdiğine dair bulguların tespit edilmediğini belirtmişti. 

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, raporun net olmadığı kanısına vararak TÜBİTAK'tan ikinci bir rapor istedi. İkinci rapor dün (12 Kasım 2012) mahkemeye teslim edildi. 

 

 

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