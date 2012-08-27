TÜBİTAK: Oda TV bilgisayarlarında uzaktan dosya atan virüs var, ama...

TÜBİTAK Odatv davasının kritik raporunu mahkemeye gönderdi. 3 uzmanın imzasını taşıyan 339 sayfalık raporda, "İncelemenin sonucunda uzaktan dosya atabilme özelliğine sahip ve ilgili bilgisayarı hedef almış, zararlı yazılımların olduğu kanısına varılmıştır" dendi.
Bazı sanık yakınlarının rapor için yaptığı ilk değerlendirmeler, "Uzaktan gönderim yapan virüslerin Odatv bilgisayarlarında hangi dosyalarla ilgili olduğu konusunda belirsizlik yaratsa da, yapılan tespit önemli. Bir kere, gözaltıların hemen ardından dile getirdiğimiz 'virüsle dosya gönderildi' açıklaması, virüslerin varlığıyla teyit oldu. Bu rapor şüpheli bulacaklar için önemli bir ceza hukuku ilkesi var; şüpheden sanık yararlanır" biçiminde oldu.
OdaTV davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, bazı sanık ve avukatların 'dava dosyasında yer alan belgelerin virüs yoluyla sanıkların bilgisayarlarına gönderildiği iddiasını' incelemek üzere TÜBİTAK'tan rapor alınmasına karar verdi. Bu kararın ardından mahkeme TÜBİTAK'a yazı yazarak bilirkişi görevlendirmesini istedi. Mahkeme, 28 Ocak'ta verdiği karar ile 'Belgelerin virüs yoluyla OdaTV bilgisayarlarına yüklenip yüklenilmediğine' ilişkin rapor hazırlanmasına hükmetti. Raporun gecikmesi üzerine mahkeme, TÜBİTAK'a 2 ay önce yazı yazdı. Mahkemenin yazısında 'söz konusu raporun bir an önce hazırlanması’ istendi.
Mahkemenin acele hazırlanmasını istediği rapor, 7 ay sonra mahkemeye ulaştı. TÜBİTAK’a bağlı 3 bilirkişi tarafından hazırlanan 339 sayfalık raporda OdaTV’ye ait 1 bilgisayar ile sanıklar Barış Pehlivan ve Müyesser Yıldız’a ait toplam 3 bilgisayar incelendi. Raporda mahkeme tarafından incelenmesi istenilen bilgisayarlarda yapılan inceleme sonucu virüs tespit edildiği belirtildi. Ancak TÜBİTAK, davaya konu olan belgelerin virüs yoluyla bilgisayarlara girdiğine dair bulguların tespit edilmediğini belirtti Raporun, mahkeme heyeti tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.
Ezgi Başaran'ın rapor ile ilgili twitleri şöyle:
Ezgi Basaran @ezgibasaran
Yani virüs var ama gazetecilerin tutuklanmasına sebep olan word dokümanları virüsle mi geldi kesin bir laf diyememiş. Bunu başarmış!
Ezgi Basaran @ezgibasaran
Sonuç bölümünde ek-1 listesindeki belgelerin virüsle gelmediğini tespit edebilmiş. Ek-1 listesindeki belgeler ise Microsoft güncellemeleri!
Ezgi Basaran @ezgibasaran
3 farklı harddiskte virüs tespit etmiş, fakat sözkonusu dokümanların bu zararlılar tarafından gönderilip gönderilmediğini anlayamamamış
Ezgi Basaran @ezgibasaran
TÜBİTAK, OdaTV davası için gönderdiği 400 sayfalık bilirkişi raporunda yine karmaşalardan karmaşa beğenmiş. Bunu başaran bir 'bilim kurumu'
Kemal Göktaş'ın raporla ilgili twitleri şöyle:
Kemal Göktaş @kemalgoktas
tübitak raporu neden gazetecilerin aleyhine yorumlanıyor anlamadım. gerçeği ortaya koyamıyor ama bu raporla birlikte tahliye çıkması lazım
Kemal Göktaş @kemalgoktas
şuna benzer, tanık "katil sanık olabilir de olmayabilir de" derse, başka tanık yoksa sanık beraat eder. odatv'deki raporun anlamı budur
Kemal Göktaş @kemalgoktas
+ dosyaların zararlı yazılımla gelip-gelmediğine ilişkin kesin yargı yok. yani dışardan gelmiş olabilir. şüpheden sanık yararlanır.
Kemal Göktaş @kemalgoktas
ODATV davasındaki tübitak raporu sanıkların lehine. en önemlisi, uzaktan dosya atan ve kullanıcıları hedef alan virüslerin tespiti.