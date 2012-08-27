TÜBİTAK: Oda TV bilgisayarlarında uzaktan dosya atan virüs var, ama...

TÜBİTAK Odatv davasının kritik raporunu mahkemeye gönderdi. 3 uzmanın imzasını taşıyan 339 sayfalık raporda, "İncelemenin sonucunda uzaktan dosya atabilme özelliğine sahip ve ilgili bilgisayarı hedef almış, zararlı yazılımların olduğu kanısına varılmıştır" dendi.

Bazı sanık yakınlarının rapor için yaptığı ilk değerlendirmeler, "Uzaktan gönderim yapan virüslerin Odatv bilgisayarlarında hangi dosyalarla ilgili olduğu konusunda belirsizlik yaratsa da, yapılan tespit önemli. Bir kere, gözaltıların hemen ardından dile getirdiğimiz 'virüsle dosya gönderildi' açıklaması, virüslerin varlığıyla teyit oldu. Bu rapor şüpheli bulacaklar için önemli bir ceza hukuku ilkesi var; şüpheden sanık yararlanır" biçiminde oldu.

OdaTV davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, bazı sanık ve avukatların 'dava dosyasında yer alan belgelerin virüs yoluyla sanıkların bilgisayarlarına gönderildiği iddiasını' incelemek üzere TÜBİTAK'tan rapor alınmasına karar verdi. Bu kararın ardından mahkeme TÜBİTAK'a yazı yazarak bilirkişi görevlendirmesini istedi. Mahkeme, 28 Ocak'ta verdiği karar ile 'Belgelerin virüs yoluyla OdaTV bilgisayarlarına yüklenip yüklenilmediğine' ilişkin rapor hazırlanmasına hükmetti. Raporun gecikmesi üzerine mahkeme, TÜBİTAK'a 2 ay önce yazı yazdı. Mahkemenin yazısında 'söz konusu raporun bir an önce hazırlanması’ istendi.

Mahkemenin acele hazırlanmasını istediği rapor, 7 ay sonra mahkemeye ulaştı. TÜBİTAK’a bağlı 3 bilirkişi tarafından hazırlanan 339 sayfalık raporda OdaTV’ye ait 1 bilgisayar ile sanıklar Barış Pehlivan ve Müyesser Yıldız’a ait toplam 3 bilgisayar incelendi. Raporda mahkeme tarafından incelenmesi istenilen bilgisayarlarda yapılan inceleme sonucu virüs tespit edildiği belirtildi. Ancak TÜBİTAK, davaya konu olan belgelerin virüs yoluyla bilgisayarlara girdiğine dair bulguların tespit edilmediğini belirtti Raporun, mahkeme heyeti tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.

Ezgi Başaran'ın rapor ile ilgili twitleri şöyle:

Ezgi Basaran ‏@ezgibasaran