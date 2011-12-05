Odatv davasında reddi hakim talebine ret!

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İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Odatv davasında Soner Yalçın ile Odatv çalışanı olan diğer tutuklu 5 sanık, mahkeme heyeti başkanı Resul Çakır'ın davadan çekilmesini talep etmişti. Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Muhammet Sait Çakır ve Coşkun Musluk, Mahkeme Başkanı Çakır'ın çekilmemesi durumunda da reddi hakim talebinde bulunmuştu.Sanıkların bu talepte bulunma gerekçesi ise; 5 Kasım 2009'da Odatv'de yayınlanan ve emniyet yetkilileri ile özel yetkili hakim ve savcıların birlikte yaptıkları iftara ilişkin "Bu fotoğraflar olay yaratacak" başlıklı haber nedeniyle açılan davada Resul Çakır'ın "mağdur" sıfatıyla yer almasıydı.Odatv davasının 22 Kasım'da görülen ilk duruşmasında mahkeme reddi hakim talebini değerlendirmesi için talebi İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermeyi kararlaştırmıştı.İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi kararını bugün açıkladı ve oybirliği ile reddi hakim talebini reddetti.