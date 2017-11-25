Odasının kapısını çalan polise 'müsait değilim' dedi, tabancayla intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, emekli 59 yaşındaki Şule Yüce, kaldığı pansiyonda yakınlarını arayarak \'İntihar\' edeceğini söyledi. İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekiplerine, \'Müsait değilim\' diyerek kapıyı açmayan Şule Yüce, başına tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi\'ndeki pansiyonun 301 No\'lu odasında kalan Şule Yüce, dün saat 22.00 sıralarında Ankara\'da oturan yakınını telefonla arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra telefonu kapattı. Yakınları, Antalya polisini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Yüce\'nin kaldığı pansiyona polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yüce\'nin bulunduğu odanın kapısını çalan polis, görüşmek istediğini söyledi. Müsait olmadığını belirten Yüce, kaldığı odanın balkonunda tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren polis, Şule Yüce\'nin kan içindeki bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Yüce\'nin öldüğünü belirledi. Şule Yüce\'nin cesedi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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