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Sağlık

Odasını hazırlarken nelere dikkat etmeli?

Bebek odası hazırlarken bebeğinizin odasının doğrudan güneş almasına özen gösterin.

01 Mart 2009 02:00

Çizgi film kahramanlarını odaya taşıyan mobilyalar arasında hayvanları sevenler için kelebek kanadı, macera düşkünleri için uzay gemisi gibi tasarımlar da var. Ama belki de en çok dikkat etmeniz gereken şey kanserojen madde içeren malzemeyle yapılmamış olmaları.

Yeni bir anne adayı olarak dünyaya getireceğiniz bebeğiniz için hazırlıklara nereden başlamanız gerektiğini bilemiyorsanız bize kulak verin. İşte onun sağlığını kollayan bir oda için yapmanız gerekenler...

Doğrudan güneş alsın

İşe oda seçiminden başlayın. Öncelikle yatak odanıza yakın ve doğrudan güneş alabilen odayı seçmelisiniz. Mobilya ve perde tercihinizi de açık renk ve kolay temizlenebilenlerden yana kullanın. Aydınlatmada kullanılan lamba ise ışığı tavana yansıtanlardan olmalı. Odanın sıcaklığına gelince ibre, günün her saatinde 16-25 derece arasında olmalı.

Sert bir yatak tercih edin

Keskin ve sivri köşeleri olmayan, aralarında 6 santimetreden fazla mesafe bulunmayan parmaklıklı bir karyolanın içine oturtulmuş düz ve sert bir yatak tercih edin. Yumuşak yatak bel kemiğini eğriltebilir. Sıkı doldurulmuş pamuk ve yün yataklar istenilen sertliği sağlar. Yatağın sertliği sizi tatmin etmiyorsa, bir battaniyeyi birkaç kat katlayıp üzerine çarşaf geçirerek de kullanabilirsiniz.

Karyolası hazırlanırken yatağın üzerine büyük bir muşamba, üzerine de ıslaklığı emmesi için pamuklu örtü serin. Böylece bebeğiniz altını ıslatınca bütün yatağı ıslatmamış olur.

Kuş tüyü yorgan kullanmayın

Çocuklar için hazırlanacak bir yorgan hiçbir zaman kalın ya da kuş tüyünden olmamalı. Kuş tüyü fazla sıcak tutar ve terletir. Üstelik bebeğinizin tüylere karşı alerjisi de olabilir.

Yastık şart değil

Yastık bebek için gerekli değil. Bebeği yastıksız yatırmak, daha derin soluk almasını ve göğsünün genişlemesini sağlar.

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