Odasında dinleme cihazı bulunan CHP'li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, suç duyurusunda bulundu

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam odasında 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazı bulunduğu ortaya çıkmıştı. CHP'li Kepenek, partisine 69 yıl sonra Honaz'da seçim kazandırdığını hatırlatarak, “Seçim kazanmamı hazmedemediler” diye konuştu. Kepenek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre, makam odasında iki ayda bir rutin olarak dinleme cihazı arattığını belirten Kepenek, şunları söyledi:

"İki ay önce tarama yapıldı. Herhangi bir cihaza rastlanmamıştı. Önceki gün yine bir tarama yapıldı. Bu kez iç hat telefonu içine gizlenmiş dinleme cihazı bulundu. Polise teslim ettik. Onlar verileri hangi kaynağa gönderdiğini tespit etmeye dolayısıyla cihazı yerleştireni bulmaya çalışacak. Gizlimiz saklımız yok. Dinleyenler bizden biraz belediyecilik öğrenir. Umarım konuşmalarımız, hizmetlerimiz onlar için ders olmuştur. Vatandaşa hizmet etmeyi öğrenmiş olurlar."

Seçim tekrarlanmıştı

Yüksel Kepenek, 1950 yerel seçimlerinde Honaz'da Adalet Partili adayın kazanmasından sonra burada bir daha seçim kazanamayan CHP'ye 2019 yerel seçimlerini sekiz oy farkla kazandırdı. İtirazlar üzerine oyların yeniden sayıldı, Kepenek bir oy farkla seçimden galip çıktı. Fakat kısıtlı bir seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle seçim tekrar edilmişti. Yinelenen seçimde AKP adayı Turgut Devecioğlu'na bu kez 2 bin 337 oy fark atarak kazanan Yüksel Kepenek başkanlık koltuğuna oturmuştu.