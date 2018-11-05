"Odanı temizle" dediği için önce büyükannesini, sonra kendisini vurdu

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Arizona eyaletinde 11 yaşında bir çocuk, kendisinden odasını temizlemesini isteyen büyükannesini kafasından vurarak öldürdü ve ardından büyükbabasının silahıyla kendisini vurdu.

ABD'nin Fox News kanalına göre, vurularak öldürülen büyükanne Yvonne Woodard ve eşi Doyle Herbert, torunlarının tam vekaletine sahipti.

Yerel bir gazeteye konuşan Herbert, silah sesini duyduktan sonra torununu kovalamaya başladığını ancak eşini yerde görünce onun yanına gittiğini, bu sırada da bir el silah sesi daha duyduğunu belirtti.

Arizona polisi, olay hakkında soruşturma başlattı.