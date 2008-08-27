Odalar ve Borsalar Birliği’nde öncü bir kadın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde yer alan 364 oda ve borsa içinde kadınların şimdiye kadar yalnızca üç kez seçilme başarısı gösterdiği ortaya çıktı. TOBB'un 54 yıllık tarihinde işkadınları iki kez yönetim kurulu üyeliği ve bir kez de başkanlık koltuğuna oturmayı başardı.



Edremit Ticaret Odası yönetimine giren Leyla Kökden bir daha seçilemezken, Of Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Zuhal Akyüzlü, sanayi ve ticaret yönetimindeki tek kadın temsilci ve 'başkan' olarak kaldı. Akyüzlü, Of'ta 2004'te yönetim kurulu üyesi ve 2005'te de Meclis Başkanı seçildi.



'Kadınlar gözlem altında'



Erkek egemen iş dünyasında kadınların kendilerini sürekli gözlem altında hissettiğini belirten Zuhal Akyüzlü, "Kadınlar için hep 'Yapabilir mi?' düşüncesi var. Kadınlar da 'Başarır mıyım, yarışsam kazanır mıyım?' tedirginliği yaşıyor. Böyle ikili bir diyalog var ve sonucunda çok az kadın ön planda. Kadınlar bir şey başardığında da 'Bravo!' diye abuk sabuk mantıksız hareketler yapılıyor" dedi.

İş hayatında kadınlarla ilgili beklentilerin çok yüksek tutulduğunu da belirten Akyüzlü, kadınların inceliği ve kimliğiyle herşeyi halledebileceği düşüncesinin yaygın olduğunu söyledi. İş yaşamında kendisini kabul ettirmek için kadınların erkek gibi hareket etmek zorunda kaldığını dile getiren Akyüzlü, "Yabancılaşmamak için böyle yapılıyor. Ben kendi tarzımla ayakta kalmaya çalışıyorum. Bu konuda da biraz zorlanıyorum" diye konuştu.



'Biz de bulalım' diyorlar



Meclis Başkanı sıfatıyla sık sık diğer oda temsilcileriyle bir araya geldiğini ifade eden Akyüzlü, şunları söyledi:

"Beni görünce 'Biz de kendimize kadın meclis başkanı bulalım' diyorlar, ama 'Kendimize kadın yönetim kurulu başkanı seçelim' demiyorlar. Bir şeyleri başlatabilmek çok önemli. Of, feodal yapının ağırlıklı olduğu bir yer. Ben feodal ağırlıklı insanların seçtiği bir kadınım. Bana 'Bir duruşun var ve güvenilir bir insansın. Bunlar bizim için çok önemli' dediler. O noktada görevimi yürütüyorum."

Harita mühendisi olan Akyüzlü, 12 yıldır Of'ta Ölçü Mühendislik şirketini yönetiyor. Bir dönem Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) Trabzon Belediye Başkan adayı da olan Akyüzlü, eşinin hem siyasette hem de iş hayatında kendisine çok büyük destek verdiğini belirtti.

