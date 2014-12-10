Odakule ihalesi iptal oldu

İstanbul Sanayi Odası’nın satışa çıkardığı Odakule binasına yeterli talep gelmemesi nedeni ile ihale iptal edildi. İSO’dan yapılan açıklamaya göre, Odakule ile ilgili önümüzdeki dönemde yeni bir yol haritası belirlenecek.

En son teklif tarihi 3 Aralık olarak açıklanan Odakule için beklenen talep oluşmadı. 33 yıllığına ihale edilmesi planlanan bina için İSO’dan yapılan açıklamada “İhaleye teklif veren firma sayısının birden fazla olmaması ve rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle, İSO Meclisi İhale Komisyonu ihaleyi iptal etme yetkisini kullanarak, Odakule’nin üst kullanım hakkının 33 yıllığına devri ihalesinin iptal edilerek sonlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Yol haritası belirlenecek

İSO, Odakule ile ilgili önümüzdeki dönemde nasıl bir tasarrufta bulunulacağına ilişkin olarak yeni bir yol haritası belirleyecek. İSO, Odakule’nin satışını geçen eylül ayında yapılan meclis toplantısında karara bağladı. Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan Odakule, Tünel ve Galatasaray arasında yer alıyor. Odakule, bulunduğu noktanın kendi ismiyle anılmasını sağlayan ikonik binalardan. Temeli 1968’de atılan ve 1976’da hizmete açılan bina, İstanbul’un ilk gökdelenlerinden. 23 katlı kule, 14.600 metrekare kapalı alana sahip. Odakule’nin üç katı İSO tarafından kullanılırken, girişteki iki kat mağaza (uzun süredir Collezione markası yer alıyor) olarak hizmet veriyor. Diğer 17 katında ise çeşitli ofisler bulunuyor. Emlak uzmanları, Odakule’nin satışa çıkarılması halinde 25-30 milyon dolarlık bir fiyat bulabileceğini söylüyor. İSO’nun, Meşrutiyet Caddesi No: 62’deki diğer gayrimenkulü de bölgededi en değerli binalar arasında ve halen İSO yönetimi bu binada hizmet veriyor.

Yıkımdan kurtuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı “Beyoğlu İlçesi Kentsel SİT Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”, İstanbul’un 70’li yıllardaki gökdelenleri olarak bilinen Pera Otel ve Odakule’nin üst katlarının yıkılarak çevredeki binalarla eşitlenmesi öngörüyordu. Ancak plan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca Temmuz 2009’da iptal edildi. Tepebaşı’ndaki 17 katlı Pera Oteli, Oyak tarafından 1975’te yaptırılmış ve o yıllarda İstanbul’daki en yüksek üçüncü bina olmuştu.