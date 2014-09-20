Odakule 33 yıllığına kiralanıyor

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 33 yıl süre ile üst hakkını devredeceği Odakule ihalesinde süreç başlıyor. Odakule Binası için Bilgi Odası ise 22 Eylül Pazartesi günü açılacak.

İSO açıklamasına göre, tarihi Pera bölgesinin en yüksek binası Odakule yerli ve yabancı yatırımcısını arıyor. İSO'nun sahibi olduğu Odakule Binası'nın 33 yıl süre ile üst hakkının ihale yoluyla devredilmesine ilişkin süreç başlıyor. Çıplak mülkiyeti İSO'da kalacak Odakule ihalesinde Bilgi Odası 22 Eylül Pazartesi günü açılıyor.

Yatırımcılar, ihale süreci ile ilgili bilgilere "www.iso.org.tr/odakuleihale" adresinden ulaşabilecek. İhaleye ilişkin belgelerin edinilebileceği Bilgi Odası'nın kapanışı ise 22 Kasım'da gerçekleşecek. Bu süreçte ihale hakkındaki sorular 15 Kasım'a kadar yanıtlanabilecek.

Odakule ihalesi, kapalı zarf usulü teklif toplama ve teklifler üzerinden açık arttırma veya pazarlık yöntemi ile yapılacak. Bireysel, kurumsal ve konsorsiyum kuran yerli ve yabancı yatırımcı adaylarının katılması beklenen Odakule ihalesi, aralık ayında gerçekleştirilecek.

Odakule, 19. yüzyıldan bu yana ticaret, sanat ve kültür mozaiği yapısıyla İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik merkezlerinden Beyoğlu'nda yaklaşık 40 yıldan bu yana varlığını sürdürüyor.

İSO Meclisi ve İSO Yönetim Kurulu, sahibi olduğu Odakule Binası'nın üst hakkını, ihale yoluyla devretme kararı almıştı.

İstanbul'da tarihi Pera bölgesinde, Galatasaray ile Tünel arasında bulunan Odakule, bölgedeki en yüksek bina konumuyla İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Haliç'i içine alan Tarihi Yarımada manzarasıyla dikkati çekiyor.

Galatasaray ve Tünel arasındaki Asmalımescit Mahallesi'nde 303 Ada 56 No'lu parselde yer alan 23 katlı Odakule'nin, 15 bin 180 metrekare kapalı alanı da bulunuyor.