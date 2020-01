'Oda yok' dediler, ambulansta can verdi'

T24

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan 5 çocuk babası Abdulselam Erşek’in 2 yaşındaki oğlu Muhammet, dün sabah saatlerinde fenalaşınca hemen İdil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Saat 08.58’de hastaneye giriş kaydı yapılan Muhammet’in muayene edilmesi için önünde 47 kişinin sırada olduğun gören baba Erşek, oğlunun durumunun da kötüleşmesi üzerine sıra beklemeden doktorun odasına girdi.Minik Muhammet’e yapılan muayene ve tahliler saat 11.00’de tamamlandı. Halk arasında menenjit olarak bilinen, Meningokoksemi teşhisi konuldu. Hastalığın bulaşıcı olması ve son safhasında olması üzerine Muhammet Erşek, İdil Devlet Hastanesi acil servisinde bir odaya alındı. Çocuğun yakınlarına da koruyucu maske verildi.Acil serviste bulunan Dr. İhsan Güler, Şırnak 112 Acil Servis Komuta Merkezi’ni arayarak, Muhammet Erşek ile ilgili durumu bildirdi ve tam teşekküllü bir merkeze nakledilmesi gerektiğini söyledi. İdil Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor İhsan Güler, Şırnak 112 Acil Servis Komuta Merkezi’nden bir haber gelmemesi üzerine, kendi insiyatifini kullanarak 2 hemşire ile birlikte küçük Muhammet’i hastaneye ait ambulansla Diyarbakır’a götürmeye karar verdi. Kendisinin de refakat ettiği Muhammet, saat 18.30’da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.BDP Grup Başkanvekili ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, durumun kendisine iletilmesi üzerine devreye girdi. Kaplan’ın aradığı Şırnak 112 Acil Servis Komuta Merkezi görevlileri, Diyarbakır’a gitmek için yola çıkan Dr. İhsan Güler ile cep telefonu ile bağlantı kurdu. Yapılan görüşmeden sonra Şırnak 112 Acil Servis görevlileri, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ni arayarak, minik Muhammet’in getirildiğini ve hastalığı hakkında bilgi verdi.Ancak Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Halil Bingöl, Şırnak 112 Acil Servis görevlilerine, hastanın izolasyon gerektiren bir odaya alınması gerektiğini belirterek, "2 izolasyon odamız var ikisi de dolu. Hastayı başka bir hastane ya da başka bir şehire yönlendirmeniz gerekir" diye cevap verdi.Buna rağmen saat 21.00’de Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirilen Muhammet Erşek, hastanenin acil serviste görevli doktoru tarafından ’yer olmadığı’ gerekçesiyle hastaneye alınmadı. Bir süre sonra da ambulansta bulunan hemşirelerden birinin acil servise gelerek çocuğun fenalaştığını bildirmesi üzerine, acil servis görevlisi doktor minik Muhammet’e müdahale etti. Yapılan kalp masajına rağmen Muhammet Erşek, ambulans içerisinde babasının gözleri önünde can verdi.Akşam geç saatlerde yine aynı ambulansla İdil’e getirilen küçük Muhammet’in cesedi, burada da 4 saat ambulans içerisinde bekletildi.Baba Abdülselam Erşek, gözlerinin önünde oğlunun can vermesi üzerine sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan baba Erşek, "3 erkek, 2 kızım vardı. Şimdi 2 kızım, 2 oğlum kaldı. Bana, ’başın sağolsun’ diyorlar. Keşke oğlumu hastaneye kabul etseydiler de hastane ölseydi. Böylece işte oğluma müdahale ettiler ama kurtaramadılar diyebilseydim" diye tepki gösterdi.Muhammet Erşek’in hastaneye götürülmesi sürecinde baba Abdülselam Erşek ve doktorlarla cep telefonu ile sürekli diyalog içinde olan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da sosyal paylaşım sitesi twiterdeki sayfasından bu olayı duyurdu. Kaplan şöyle dedi:"Televizyonlarda yüz nakli ile ilgili canlı yayınlar, madalyonun diğer yüzünde gerçekler. İdil’den acil bir vaka. Çocuk hastaneye kabul edilmiyor. Çok önemli zaman geçiyor. Acilin kapısında ambulansta kalp masajı yapan, çırpınan bir doktor ve telefon ediyor, ’vekilim hastayı kaybettik.’ Çaresizlik, ilgisizlik, acil kapısında kabul edilmeyerek, orada can veren çocuk, nasıl anlatılır. Bu acı gerçeklerle nasıl yüzleşilir? Göreceğiz."Sağlık Bakanlığı olaya ilişkin Şırnak Sağlık Müdürlüğü’nden bilgi istedi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, İdil’deki hastanın, doktorun sevk kararı verdiği bir hasta olduğunu ve hastane ambulansı ile götürüldüğünü belirterek, "Ambulansın geç kalması gibi bir durum yok. Olaya bakanlık el koydu ve bilgi istedi. Gerekli bilgileri kendilerine ilettik" dedi.