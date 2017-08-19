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Oda ve borsa seçimlerine yönetim eğitimi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'deki Mazaka Yayıncılık, yakın zamanda seçim heyecanı görülecek TOBB’a bağlı odaların personel, üst kademe yöneticileri ve seçimlerde aday olacaklar için 1000 TL'ye 'Seçim Yönetimi Eğitimi’ hazırladı

19 Ağustos 2017 12:59

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'deki Mazaka Yayıncılık, yakın zamanda seçim heyecanı görülecek TOBB’a bağlı odaların personel, üst kademe yöneticileri ve seçimlerde aday olacaklar için 1000 TL\'ye \'Seçim Yönetimi Eğitimi’ hazırladı.
Şirket tarafından hazırlanan internet sitesi MY Akademia ile, iş dünyasının isteklerini karşılamak için internet üzerinden eğitimler sunmaya başladı. Şirket yakın zamanda seçim yapılacak odaların personeli, üst kademe yöneticileri ve seçimlerde aday olacak işadamları için \'İş Modeli Tasarımı (İnovatif) Eğitimi\', \'İş Dünyası Sözleşme Okuma ve Yazma Eğitimi\' ve \'Küçük İşletmeler İçin Sosyal Medya Eğitimi\' de veriyor.

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