Oda TV için üniversite raporu ne diyordu, TÜBİTAK raporu ne diyor?

Oda TV davası için bilgisayarlara virüsle dosya gönderilip gönderilmediği konusunda rapor hazırlayan üniversite uzmanlarından bir grup, TÜBİTAK'ın mahkemeye gönderdiği raporu kendi çalışmalarıyla karşılaştırdı. TÜBİTAK raporunda, üniversite raporundaki önemli noktaların teyit edildiğini savunan uzmanlar, ''şüpheden sanığın yararlanması gerektiği'' yolundaki hukuki ilkeye işaret ettiler.

Üniversiteden bir grup uzmanın hazırladığı karşılaştırmalı rapor şöyle:

ODATV VEYA VİRÜS DAVASI İÇİN TÜBİTAK NE DEDİ?

Tutuklu gazetecilerin tutukluluk halinin devamı gerekçeleri arasında, 35 adet manipülatif dijital doküman teker teker sayıldığında, TÜBİTAK Raporu henüz dosyaya girmemişti. Özetle, tutuklu gazeteciler hakkındaki yegane suç ‘delili’ üç adet bilgisayar ve bu bilgisayarlarda bulunduğu öne sürülen sözde örgüt talimatlarıydı.

TÜBİTAK Raporu 7 aylık uzun bir bekleyişin ardından geldi.

Artık biliyoruz ki, yeni hukuk sisteminde savcıların iddialarını ispatlama yükümlülüğü yok, sanıkların masumiyetlerini ispatlama yükümlülüğü var.Savcılık ve mahkeme aylarca bu sözde delilleri incelettirmezken, sanıklar ülkenin en saygın üniversitelerinden peş peşe raporlar alarak, ‘masumuz’ dediler.

Üniversite raporlarında diyordu ki: söz konusu bilgisayarlara virüs gönderilmiştir.

TÜBİTAK Raporu ne diyor? ‘Bilgisayarlarda zararlı yazılımlar bulunmuştur’.

Bilgisayarınızda bu özelliklerde bir zararlı yazılım tespit edilmişse, bilgisayarınızın işletim sisteminin güvenlik duvarı çökmüş ve dışarıdan her türlü müdahaleye açık hale gelmiş demektir. Bunun bilişimciler arasındaki adı "Zombi Bilgisayar"dır. Artık o bilgisayar sizin kontrolünüzden çıkmış bulunmaktadır. Göremediğiniz ve virüs koruma programları ile tespit edilemeyen bir el size hissettirmeden her türlü işlemi yapma imkanına kavuşmuş demektedir.

TÜBİTAK Raporunda yer alan bir başka çarpıcı tespit ise, dokümanların virüs yoluyla gönderilmiş olabileceği yönündeki değerlendirmedir. Bilirkişiler dosyaların virüs yoluyla gönderildiği yönünde bir bulguya ulaşamadıklarını ifade etseler de, böyle bir bulguya ulaşılamamış olmasının, söz konusu dokümanların virüs yoluyla gönderilmediği yönünde kesin bir sonuca götüremeyeceğini belirtmişlerdir. Bir başka ifadeyle bilgisayar korsanları tarafından virüs izlerinin temizlenmiş olacağını ifade etmektedirler.

TÜBİTAK Raporunun en çarpıcı noktası suçlamalara dayanak dijital dokümanların tutuklu gazeteciler tarafından hiçbir şekilde oluşturulmamış, değiştirilmemiş ve erişim sağlanmamış (açılıp okunmamış) olmasıdır. Bu durumun bir başka bilgi ile birlikte ele alınması gerekmektedir. O da söz konusu dijital dokümanların Emniyet, Bilimsel Mütalaalar ve TÜBİTAK tarafından belirtildiği üzere bilgisayarda "silinmiş" vaziyette bulunmalarıdır. Silinmiş bu dokümanlar özel programlar kullanılarak tespit edilmektedir. Bu noktada sorulması gereken soru şudur: Eğer yasal kullanıcılar tarafından bu dokümanlar oluşturulmamış, değiştirilmemiş ve erişim sağlanmamış ise bu dokümanları bilgisayarlara yükleyen ve silen kişiler kimdir? Bu sorunun cevabı gayet açıktır. Bu durum normal olmayan bir kullanıcı davranışıdır ve bizi virüslü e-mailleri göndererek sosyal mühendislik saldırısını gerçekleştiren kişilere götürmektedir.

Üniversite raporlarında diyordu ki: virüsler belli bir adresten, abd’den gönderilmiş ve bu bilgisayarlar hedef alınmıştır

TÜBİTAK Raporu ne diyor?

‘Barış Pehlivan ve Müyesser Yıldız'ın bilgisayarlarının aynı kaynaktan organize bir zararlı yazılım saldırısına maruz kaldığı görülmektedir. Jangomail adresinden gönderilen ve CHP Genel Merkezi'nden gönderilmiş izlenimi verilen e-mailler yoluyla birisi İstanbul'da diğeri ise Ankara'da bulunan 2 bilgisayar hedef alınmıştır. Bu durum aynı kaynaktan ve planlı olarak sosyal mühendislik amaçlı, Müyesser Yıldız ve Barış Pehlivan'ın bilgisayarlarının hedef alındığını göstermektedir. ‘(s. 230-231)

OdaTV ve Müyesser Yıldız'ın bilgisayarlarındaki virüslerin benzerliği ve virüslerin bağlantı kurmaya çalıştığı adreslerin aynı olması nedeniyle, her iki bilgisayara gönderilen virüslerin aynı saldırgan tarafından gönderildiği ihtimali güçlü görülmektedir (s.243. ve 244)

Üniversite raporlarında diyordu ki; o dosyalar bilgisayarların kullanıcıları tarafından oluşturulmamış ve açılmamıştır.

TÜBİTAK Raporu Ne Diyor?

"Ek-1’de listelenen dosyalardan SY.doc ve PRJ_60.doc dosyaları dışındakilerin ilgili bilgisayarlarda oluşturulduğuna veya değiştirildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. SY.doc ve PRJ_60.doc dosyalarının Delil-2 (B. Pehlivan’ın) bilgisayarında değiştirilmiş olma ihtimali mevcuttur. Bu iki dosya dışındaki dosyaların bilgisayar kullanıcıları tarafından açıldığında, işletim sistemi üzerinde oluşabilecek izler incelenmiş ve ilgili bilgisayar kullanıcıları tarafından açıldıklarına dair kuvvetli bir bulgu olmadığı tespit edilmiştir." (s.292)



Ancak yine TÜBİTAK Raporunun 190 ve 163. sayfalarında şu tespitlere yer verilmiş;

“Her üç delil diski için işletim sistemi izlerinin incelenmesi sonucunda dosyanın(SY.doc)

kullanıcı tarafından açıldığına dair bir bulguya rastlanmamıştır.”(s.190)

“İşletim sistemi izlerinin incelenmesi sonucunda dosyanın kullanıcı tarafından(PRJ_60.doc)

açıldığına dair bir bulguya rastlanmamıştır.” (s.163)

TÜBİTAK Raporu da o sözde belgelerin açılmadığını tespit ettiğine göre, şunları sormamız gerekiyor: