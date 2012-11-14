Oda TV duruşmasına davetiyeli çağrı

Bilgisayar kayıtları ile ilgili mahkeme tarafından istenen bilirkişi raporunun ardından gözler bir kez daha Oda TV duruşmasına çevrildi. Çağlayan'da ki İstanbul Adliyesi'nde cuma günü saat 10:00'da görülecek dava için sanık yakınları davetiye gönderdi.

Gazeteci Soner Yalçın ile Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşması için gönderilen davetiyede,

"Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü için 16 Kasım cuma saat 09:00'da Çağlayan Adliyesi'nde ODA tv davasına mektuplarımızla geliyoruz.

Yaprakları elleridir ya ağacın

Hani Nazım Hikmet öyle der ya şiirinde

Her bir yaprak bizim elimiz olsun

O ellerle yazılan mektuplarla var olsun

KCK'dan Oda TV'ye yargılanan

tüm ve gözü gönlü açık herkese bizden birer mesaj götürsün

İçeridekileri haklı davalarında yalnız bırakmamak için...

basın özgürlüğünü anlatmak için...

Bir mektup da sen yaz

Ağacımız 16 Kasım'da Çağlayan'da

sonra gazetecilerin yargılandığı her davada kapının önünde olacak

Yapraklar ellerimiz, tek gücümüz kalemimiz



Sensiz bir kişi eksiğiz!

Bekliyoruz"