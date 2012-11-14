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Oda TV duruşmasına davetiyeli çağrı

TUBİTAK bilirkişileri tarafından hazırlanan ek inceleme raporunun ardından devam edilecek ODA Tv davası için sanık yakınları davetiyeli çağrı yaptı

14 Kasım 2012 11:05

Bilgisayar kayıtları ile ilgili mahkeme tarafından istenen bilirkişi raporunun ardından gözler bir kez daha Oda TV duruşmasına çevrildi. Çağlayan'da ki İstanbul Adliyesi'nde cuma günü saat 10:00'da görülecek dava için sanık yakınları davetiye gönderdi.

Gazeteci Soner Yalçın ile Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşması için gönderilen davetiyede,
"Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü için 16 Kasım cuma saat 09:00'da Çağlayan Adliyesi'nde ODA tv davasına mektuplarımızla geliyoruz.
Yaprakları elleridir ya ağacın
Hani Nazım Hikmet öyle der ya şiirinde
Her bir yaprak bizim elimiz olsun
O ellerle yazılan mektuplarla var olsun
KCK'dan Oda TV'ye yargılanan
tüm ve gözü gönlü açık herkese bizden birer mesaj götürsün
İçeridekileri haklı davalarında yalnız bırakmamak için...
basın özgürlüğünü anlatmak için...
Bir mektup da sen yaz
Ağacımız 16 Kasım'da Çağlayan'da
sonra gazetecilerin yargılandığı her davada kapının önünde olacak
Yapraklar ellerimiz, tek gücümüz kalemimiz

Sensiz bir kişi eksiğiz!
Bekliyoruz"

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