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BBC Türkçe

Oda TV davasında karar günü

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın da aralarında olduğu 14 sanıklı Oda TV davasında mahkemenin bugün karar vermesi bekleniyor. Şık mahkemeye gönderdiği ifadede "Yorumlarla, sözyleşilerimizle, yayımlanan ve yayımlanmayan kitaplarımızla s

15 Şubat 2017 15:35

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ile yazar Yalçın Küçük ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın aralarında bulunduğu 14 sanıklı Oda TV Davası'nda bugün mahkemenin kararı bekleniyor.

14 Aralık'ta savcının mütalaasını istediği davada Ahmet Şık ek beyan vermek için süre talep etmişti.

Şık duruşma sırasında gazetecilere dağıtılan savunmasında, "Kurulan bir suç düzeninin, devam etmesini sağlamak amacıyla gazeteciliğin yeniden tanımlanıp, basın özgürlüğünün sınırlarının daha da daraltmaya çalışan bir iddianameye konu edilen bizler de bu davanın gazetecileriydik" ifadelerini kullandı.

"Yorumlarla, sözleşilerimizle, yayımlanan ve yayımlanmayan kitaplarımızla suçlandık" diyen Şık, Fethullah Gülen yapılanmasına işaret ederek "Cemaat kumpasıyla sanığı haline getirildiğim ve hakkımda beraat istenen bir davaya "FETÖ propagandası yaptığım" iddiasıyla bir başka soruşturmanın tutuklusu olarak getirildim" diye devam etti.

Karar öncesi davada yargılanan gazetecilere destek için gelen gazeteciler ve siyasetçiler de bir basın bildirisi okudu.

İstanbul Adalet Sarayı önünde, "Gazetecilik yargılanamaz", "Yansak da dokunacağız", "Gazetecilik suç değildir" yazılı dövizler taşıyan gazetecilere CHP milletvekilleri, İlhan Cihaner, Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu da gruba destek verdi.

Grup adına Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgür Mumcu bir basın bildirisi okudu. Bildiride son dönemde Türkiye'de 58 gazete ve 38 televizyonun kapatıldığı anımsatılırken, "İktidar bunları 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ile mücadele için gerçekleştirdiğini söylüyor. Peki, iktidarın FETÖ dediği cemaatin ipliğini pazara çıkaran Ahmet Şık nerede?" diye soruldu.

Mumcu'nun okuduğu bildiride, "Hepiniz biliyorsunuz, Ahmet Şık yine hapiste. Neden hapiste? Savcıya göre, FETÖ/PDY ve PKK propagandası yapmış. Biraz vicdan sahibi olan, biraz adalet duygusundan nasibini almış hiçbir kimse bu suçlamayı kabul edemez, etmez. Biz gazeteciler ve halkımız şahittir ki Ahmet Şık, Fethullahçı darbe gerçekleşseydi ilk içeri atılacak gazeteciydi" ifadeleri kullanıldı.

14 Aralıkta davayla ilgili mütalaasını açıklayan savcı, somut ve yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatini talep etmişti.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği savcı mütalaasında, davanın iddianamesinde suçlama konusu olan yazı ve yorumların gazetecilik faaliyeti sınırını aşıp, suç örgütü faaliyetine ulaştığına dair somut delillerin ortaya konulamadığı, yine sanıkların yönlendirme ve teşviki ile işlenmiş somut bir suç olgusuna da rastlanılmadığı kaydedilmişti.

Davanın eski savcısı Zekeriya Öz yurtdışına kaçtı. Gülen yapılanmasıyıla bağlantılı olduğu gereköesiyle aranan davanın hakimi Mehmet Ekinci ise 27 Ocak'ta Yalova'da gözaltına alınmıştı.

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