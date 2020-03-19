Oda TV, bu tespitlerle kapatılmış: "Teyit ya da kaynak göstermeden halkı tahrik eden haberler…"

Oda TV'nin, erişime bütünüyle kapatılmasına, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın İçişleri Bakanı adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdiği talebin yol açtığı ortaya çıktı. Emniyetin yazısında, "Odatv isimli internet sitesi üzerinden genel yayın politikası olarak herhangi bir teyit ya da kaynak göstermeden halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği, toplumda karışıklık çıkardığı, ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalıştığı değerlendirilen haber ve içerikler yayınladığı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal ettiği…" tespitlerinin yapıldığı ve sitenin bütünüyle erişime engellenmesinin talep edildiği anlaşıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bu yazının ardından BTK'nin siteyi kapattığını, mahkemenin de bu kararı onayladığını anımsatarak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde "erişim engelleme usulleri, ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak gerekli değişiklikler yapılacaktır" ifadelerinin yer almasına karşın "odatv.com" sitesinin tümüne erişim engeli getirilmesi Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı hedeflere de aykırı değil mıdır?" sorusunu yöneltti.
Çakırözer tarafından Adalet Bakanı Gül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verilen soru önergesinde, şöyle denildi:
"Libya'da şehit düşen MİT mensubumuza ilişkin haberler yayınladıkları gerekçesi ile önce Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Muhabir Hülya Kılınç, ardından Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklanmıştır. Tutaklanmalar sonrasında haberlerin yer aldığı "odatv.com" sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 5 Mart 2020'de "idari tedbir" kararı ile erişime engellenmiştir. BTK'nin site bilgileri sorgu sayfasında da "odatv.com" için "Bu internet sitesi (odatv.com) hakkında; Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 07/03/2020 tarih ve 2020/2117 D. İş sayılı karara istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır" bilgisi yer almaktadır."
"Genel yayın politikası halkı tahrik"
Önergede, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmasından bir gün sonra İçişleri Bakanı adına BTK'ye "ivedi" notuyla gönderilen yazıda, erişim engeline ve İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirmelerine ilişkin bilgilere yer verdiği kaydedildi. Önergede, söz konusu yazıda, "Odatv isimli internet sitesi üzerinden genel yayın politikası olarak herhangi bir teyit ya da kaynak göstermeden halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği, toplumda karışıklık çıkardığı, ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalıştığı değerlendirilen haber ve içerikler yayınladığı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal ettiği değerlendirilen içerikleri ile ilgili içeriğin çıkarılması/erişimin engellenmesi tedbirlerinin uygulandığı bilinmektedir" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
"Yargı reformuna uygun mu?"
Çakırözer, Gül'e şu soruları yöneltti:
- İçişleri Bakanlığı adına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından böyle bir yazının hazırlandığı doğru mudur? Hazırlandıysa amacı nedir, ne zaman ve hangi kurumlara gönderilmiştir?
- "odatv.com" sitesinin kapatılmasında İçişleri Bakanlığı'nın bir talebi olmuş mudur? İçişleri Bakanlığı'ın talebiyle bu güne kadar kaç internet sitesi erişime engellenmiş veya kapatılmıştır?
- Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belgesi "istihbarat notu" sınıfında mıdır? Eğer öyle ise mevcut erişim engeli talebi yazısı, nasıl mahkeme kararı gibi değerlendirilerek erişim engeline karar verilmiştir?
- Yazıda yer aldığı belirtilen ve "Odatv isimli internet sitesi üzerinden genel yayın politikası olarak herhangi bir teyit ya da kaynak göstermeden" ifadeleri ile anlatılan bölümde, bakanlıkların gazetecilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirme kriterleri nelerdir? Haberlere ilişkin "genel yayın politikası" ve "teyit-kaynak" ilişkileri değerlendirmeleri neye göre yapılmaktadır? Bakanlığınızda gazetecilik faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir birim var mıdır?
- Yazıda, "odatv.com" adresi için yer aldığı belirtilen "halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği, toplumda karışıklık çıkardığı, ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalıştığı değerlendirilen haber ve içerikler yayınladığı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal ettiği değerlendirilen içerikleri" ifadelerine ilişkin değerlendirmeler hangi mahkeme kararına dayandırılarak gerçekleştirilmiştir?
- Resmi Gazete'de 24.10.2019 tarihinde yayımlanan ve kamuoyunda "Yargı Paketi" olarak bilinen "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"nun 36. maddesinde erişim engelli kararları yeniden düzenlenmiştir. Maddede "erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir" hükmü yer almaktadır. Sitenin tümüne erişim engeli için de "Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir" denilmiştir. "odatv.com" sitesinin tümüne yönelik erişim engeli kararına neden olan ihlalin önlenemediği durum nedir?
- Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde "erişim engelleme usulleri, ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak gerekli değişiklikler yapılacaktır" ifadelerinin yer almasına karşın "odatv.com" sitesinin tümüne erişim engeli getirilmesi Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı hedeflere de aykırı değil mıdır?
- Bakanlığınızın "yargı paketi" ile gerçekleştirilen düzenlemelerin yeterince duyurulduğunu ve uygulanabildiğini düşünüyor musunuz? Bakanlığınız mevcut düzenlemeden vazgeçtiğini düşünüyor musunuz?