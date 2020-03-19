Oda TV, bu tespitlerle kapatılmış: "Teyit ya da kaynak göstermeden halkı tahrik eden haberler…"

Oda TV'nin, erişime bütünüyle kapatılmasına, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın İçişleri Bakanı adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdiği talebin yol açtığı ortaya çıktı. Emniyetin yazısında, "Odatv isimli internet sitesi üzerinden genel yayın politikası olarak herhangi bir teyit ya da kaynak göstermeden halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği, toplumda karışıklık çıkardığı, ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalıştığı değerlendirilen haber ve içerikler yayınladığı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal ettiği…" tespitlerinin yapıldığı ve sitenin bütünüyle erişime engellenmesinin talep edildiği anlaşıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bu yazının ardından BTK'nin siteyi kapattığını, mahkemenin de bu kararı onayladığını anımsatarak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde "erişim engelleme usulleri, ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak gerekli değişiklikler yapılacaktır" ifadelerinin yer almasına karşın "odatv.com" sitesinin tümüne erişim engeli getirilmesi Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı hedeflere de aykırı değil mıdır?" sorusunu yöneltti.

Çakırözer tarafından Adalet Bakanı Gül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verilen soru önergesinde, şöyle denildi:

"Libya'da şehit düşen MİT mensubumuza ilişkin haberler yayınladıkları gerekçesi ile önce Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Muhabir Hülya Kılınç, ardından Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklanmıştır. Tutaklanmalar sonrasında haberlerin yer aldığı "odatv.com" sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 5 Mart 2020'de "idari tedbir" kararı ile erişime engellenmiştir. BTK'nin site bilgileri sorgu sayfasında da "odatv.com" için "Bu internet sitesi (odatv.com) hakkında; Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 07/03/2020 tarih ve 2020/2117 D. İş sayılı karara istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır" bilgisi yer almaktadır."

"Genel yayın politikası halkı tahrik"

Önergede, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmasından bir gün sonra İçişleri Bakanı adına BTK'ye "ivedi" notuyla gönderilen yazıda, erişim engeline ve İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirmelerine ilişkin bilgilere yer verdiği kaydedildi. Önergede, söz konusu yazıda, "Odatv isimli internet sitesi üzerinden genel yayın politikası olarak herhangi bir teyit ya da kaynak göstermeden halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği, toplumda karışıklık çıkardığı, ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalıştığı değerlendirilen haber ve içerikler yayınladığı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal ettiği değerlendirilen içerikleri ile ilgili içeriğin çıkarılması/erişimin engellenmesi tedbirlerinin uygulandığı bilinmektedir" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

"Yargı reformuna uygun mu?"

Çakırözer, Gül'e şu soruları yöneltti: