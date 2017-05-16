Oda TV Ankara Temsilcisi Mümtaz İdil hayatını kaybetti

Odatv Ankara Temsilcisi Mümtaz İdil dün gece hayatını kaybetti.

Mümtaz İdil bir süredir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Kanser ve KOAH hastası olan İdil, 65 yaşındaydı.

İdil'in cenazesi yarın (Çarşamba) ikindi namazına müteakip Kocatepe Camii'nden kaldırılarak, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Mümtaz İdil, Odatv'deki son yazısını iki hafta önce hasta yatağından yazmış ve hastanede yaşadıklarını anlatmıştı. İdil yazısını "Kendimi yazılara döndürmem gerek. Tek rüzgar oradan geliyor" ifadeleriyle bitirmişti:

Mümtaz idil'in yaşamı

1952 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak’ta tamamladı. 1974’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne “misafir öğrenci” olarak devam etti. Prof. Dr. Cem Eroğul ve Prof. Dr. Mete Tunçay’ın öğrencisi oldu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde İoanna Kuçuradi ve Oruç Aruoba’nın öğrencisi oldu. A.Ü.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde iki yıl yüksek lisans eğitimi gördü. Prof. Dr. İnci San ve Prof. Dr. Cahit Kavcar’ın öğrencisi oldu.

1992 yılında Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı oldu. Bir yıl sonra aynı bölümün Genel Müdürlüğüne geçti ve bir yıl bu görevi yürüttü. Daha sonra yeniden gazeteciliğe döndü. Sırasıyla Siyah Beyaz gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü, Günaydın gazetesinde Ankara İstihbarat Şefliği, Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.1998 yılında yeniden Kültür Bakanlığı’na Basın Müşaviri olarak döndü. Aynı yılın sonunda Çorum İl Kültür Müdürlüğü’ne sürüldü ve 2002 yılında Müsteşar Yardımcısı olarak Ankara'ya döndü, 2003 yılında emekli oldu.

1977 yılında Dönemeç dergisinde edebiyat hayatına atılan Mümtaz İdil'in bugüne kadar Türk Dili, Sanat Olayı, Yarın, Bilim ve Sanat, Dönemeç, Varlık, Gösteri, Cumhuriyet Kitap Eki, Türkiye Yazıları gibi periyodik yayınlarda binden fazla makalesi yayınlandı. Akşam, Günaydın, Siyah Beyaz gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan İdil, Başkent Üniversitesi yayın organı Bütün Dünya dergisinin "sürekli yazarları" arasında yer aldı. İdil, profesyonel gazeteciliğe 1984 yılında ANKA Ajansı'nda dış politika muhabiri olarak başladı. Daha sonra aynı ajansta Ekonomi bölüm şefliği görevini üstlenen İdil, İngilizce yayınlan Anka Review dergisi editörlüğünü de yaptı. Anka Ekonomik Bülten’in editörlüğünü de üstlendi. 2009'dan bu yana Odatv Ankara temsilciliği görevini sürdüren İdil, aynı zamanda Gaziantep Haberler, Dağarcık gibi gazete ve dergilerin de Ankara temsilciliğini de yürütüyordu. A.Mümtaz İdil, Etkin Yayın evi, Öteki Yayınevi, Ka Kitap gibi yayın kuruluşlarının yönetim kurulunda yer aldı ve Ankara temsilciliği görevinde bulundu.

Yayımlanmış 17 eseri bulunan Mümtaz İdil, iki çocuk babasıydı.