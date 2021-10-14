T24 LogoT24 Logo
Gündem

Oda parfümünü, su zannederek içen kadın yaşamını yitirdi

14 Ekim 2021 14:45

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 85 yaşındaki kadın, su zannettiği oda parfümünü içmesi nedeniyle zehirlenerek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sarıçalı Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Z.K. dün akşam saatlerinde su zannettiği oda parfümünü içti. Bir süre sonra fenalaşan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zehirlendiği belirlenen Z.K. yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Z.K.’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma ekipleri şahsın ikamet ettiği evde incelemeler yaparak, oda parfümünü muhafaza altına aldı.

suoda parfümümaniskadınöldü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24