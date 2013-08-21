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Oda ısıtıcıları başta olmak üzere 18 ürün hakkında toplatma kararı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, güvensizliği tespit edilerek toplatılma kararı alınan 18 ürünü internet sayfasında yayımladı

21 Ağustos 2013 19:25

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sayfasında yayımlanan ve haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilen ürünler arasında, oda ısıtıcıları, dörtlü priz, gece lambası, elektrikli ızgara gibi çeşitli ürünler bulunuyor. 

Toplatma kararı verilen ürünler şöyle:

 

Üreticinin Unvanı

       Marka/Model

Özcan Aydınlatma San. veTic. Ltd. Şti.

Özcan marka 2’li Delos
Model 230V, 5 Hz, I Sınıfı, 69
duylu, 2*40W Halojen Lamba
ile Çalışan Avize

Batı Ege Elektrik İth. İhr.
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Best Marka-SNS4H15 Model-
Kablolu Dörtlü Yan
Topraklama Kontaklı Priz

HASKA Elektrik-Elektrik
Malzeme San. ve Tic.

HASKA Marka 307-400-XX
Model 1,3m Kablolu Dörtlü
Priz

Neşe Ferda ÇİVİCİ Orion
Isı Sanayi

Orion Bio marka P-3
Kumandalı Model 230V,
3000W Infrared (Işımalı) Oda
Isıtıcısı

Aydın Aydın Elektronik ve
Dayanıklı Tüketim Malları
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

KAŞKAR Marka NSQ-03-30
Model 220/240V, 50Hz,
3000W Infrared (Işımalı) Oda
Isıtıcısı

Kumtel Dayanıklı Tüketim
Malları Plastik Sanayi ve
Ticaret AŞ

KS-2595 Model 220-240V,
1600W
31071A10GTR031010003475-
31071A10GTR031010004582
seri numaralı Infrared (Işımalı)
Oda Isıtıcısı

Kumtel Dayanıklı Tüketim
Malları Plastik Sanayi ve
Ticaret AŞ

Twix Eco Marka TE-2576
Model 220V, 2500W
31071F30GTR011110009250-
31071F30GTR011110010375
seri numaralı Infrared (Işımalı)
Oda Isıtıcısı

ÇAKIR Tic. Cengiz Çakır
Yang. Sönd. Cih. ve İtf.
Malz.

ÇAKIR Marka 1 Kg ABCKuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı

Center Dış Ticaret Makine
Sanayi ve Pazarlama Ltd.
Şti.

OTTOTECH Marka
INVERTECH 161 Model
100623237-100623179-
100623547 seri numaralı
Inverter Kaynak Makinası

Burla Makine Ticaret ve
Yatırım AŞ

FIMER Marka X 174 Model
100916906 seri numaralı
Inverter Kaynak Makinası

Praktiker Yapı Marketleri

EXTOP Marka TEINC-178D
Model Inverter Kaynak
Makinası

Gedik Kaynak Sanayi ve
Ticaret AŞ

Gedik Welding Marka Power
ARC 220 Model 0311-P220-
285 seri numaralı Inverter
Kaynak Makinası

Numan Özkara Makine
Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

MyTol Marka MMA-200
Model Inverter Kaynak
Makinası

Arzum Elektrikli Ev
Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Felix Tostum Marka FL 274
Model Temaslı Izgara

Isımatik Dayanıklı
Tüketim Malları ve Isı
San. Tic. Ltd. Şti.

Isımatik Marka 507 Model
220-240V, 50-60Hz, 1200W, I
Sınıfı Oda Isıtıcısı

Eska Bobinaj - Erhan
Sardal

ESKA Marka GD 01 Model
Gaz Alarm Cihazı

Fetih Elektrik ve
Aydınlatma Malzemeleri
San. Tic. Ltd. Şti.

Fetih Marka 230V, 50Hz ve
IP20 Şebeke Prizine Takılarak
Kullanılan Gece Lambası

Oerlikon Kaynak
Elektrodları ve San. AŞ

Oerlikon Magmaweld MarkaMonostick 160İ Model 230VAC, 50-60 Hz 1105178 seri numaralı Ark Kaynak Makinası

 

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