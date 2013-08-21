Oda ısıtıcıları başta olmak üzere 18 ürün hakkında toplatma kararı

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Üreticinin Unvanı
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Marka/Model
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Özcan Aydınlatma San. veTic. Ltd. Şti.
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Özcan marka 2’li Delos
Model 230V, 5 Hz, I Sınıfı, 69
duylu, 2*40W Halojen Lamba
ile Çalışan Avize
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Batı Ege Elektrik İth. İhr.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Best Marka-SNS4H15 Model-
Kablolu Dörtlü Yan
Topraklama Kontaklı Priz
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HASKA Elektrik-Elektrik
Malzeme San. ve Tic.
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HASKA Marka 307-400-XX
Model 1,3m Kablolu Dörtlü
Priz
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Neşe Ferda ÇİVİCİ Orion
Isı Sanayi
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Orion Bio marka P-3
Kumandalı Model 230V,
3000W Infrared (Işımalı) Oda
Isıtıcısı
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Aydın Aydın Elektronik ve
Dayanıklı Tüketim Malları
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
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KAŞKAR Marka NSQ-03-30
Model 220/240V, 50Hz,
3000W Infrared (Işımalı) Oda
Isıtıcısı
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Kumtel Dayanıklı Tüketim
Malları Plastik Sanayi ve
Ticaret AŞ
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KS-2595 Model 220-240V,
1600W
31071A10GTR031010003475-
31071A10GTR031010004582
seri numaralı Infrared (Işımalı)
Oda Isıtıcısı
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Kumtel Dayanıklı Tüketim
Malları Plastik Sanayi ve
Ticaret AŞ
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Twix Eco Marka TE-2576
Model 220V, 2500W
31071F30GTR011110009250-
31071F30GTR011110010375
seri numaralı Infrared (Işımalı)
Oda Isıtıcısı
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ÇAKIR Tic. Cengiz Çakır
Yang. Sönd. Cih. ve İtf.
Malz.
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ÇAKIR Marka 1 Kg ABCKuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı
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Center Dış Ticaret Makine
Sanayi ve Pazarlama Ltd.
Şti.
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OTTOTECH Marka
INVERTECH 161 Model
100623237-100623179-
100623547 seri numaralı
Inverter Kaynak Makinası
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Burla Makine Ticaret ve
Yatırım AŞ
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FIMER Marka X 174 Model
100916906 seri numaralı
Inverter Kaynak Makinası
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Praktiker Yapı Marketleri
AŞ
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EXTOP Marka TEINC-178D
Model Inverter Kaynak
Makinası
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Gedik Kaynak Sanayi ve
Ticaret AŞ
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Gedik Welding Marka Power
ARC 220 Model 0311-P220-
285 seri numaralı Inverter
Kaynak Makinası
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Numan Özkara Makine
Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.
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MyTol Marka MMA-200
Model Inverter Kaynak
Makinası
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Arzum Elektrikli Ev
Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
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Felix Tostum Marka FL 274
Model Temaslı Izgara
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Isımatik Dayanıklı
Tüketim Malları ve Isı
San. Tic. Ltd. Şti.
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Isımatik Marka 507 Model
220-240V, 50-60Hz, 1200W, I
Sınıfı Oda Isıtıcısı
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Eska Bobinaj - Erhan
Sardal
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ESKA Marka GD 01 Model
Gaz Alarm Cihazı
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Fetih Elektrik ve
Aydınlatma Malzemeleri
San. Tic. Ltd. Şti.
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Fetih Marka 230V, 50Hz ve
IP20 Şebeke Prizine Takılarak
Kullanılan Gece Lambası
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Oerlikon Kaynak
Elektrodları ve San. AŞ
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Oerlikon Magmaweld MarkaMonostick 160İ Model 230VAC, 50-60 Hz 1105178 seri numaralı Ark Kaynak Makinası