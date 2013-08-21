Oda ısıtıcıları başta olmak üzere 18 ürün hakkında toplatma kararı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sayfasında yayımlanan ve haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilen ürünler arasında, oda ısıtıcıları, dörtlü priz, gece lambası, elektrikli ızgara gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

Toplatma kararı verilen ürünler şöyle: