OCZ Fatal1ty 2 GB

Intel'in yeni X48 yonga setinin gelmesiyle artık anakart üreticileri DDR2'yi bırakıp DDR3'e geçemeye başladılar. Fakat yine de DDR2'nin hem fiyat hem de performans bakımından altın çağını yaşadığı bu günlerde piyasaya gelen yeni ürünler adeta bunu kanıtlar nitelikte.



CHIP tarafından incelenen OCZ Fatal1ty bellekler ise bu alanda yeni teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Arttırılmış voltaj koruması bunların en başında geliyor. Sattığı performanslı belleklere, kullanıcıların hız aşırtma yapacağını bilen OCZ, bu iş için önlemini bellek kalitesini artırarak alıyor. Üründeki voltaj koruması sayesinde aşırı voltaj yüklemelerinde dahi belleğin hasar görmesi engelleniyor.



OCZ'nin XTC yapılı soğutucularını kullanan ürünün soğutmasını gayet başarılı bulduk. Ürünün siyah PCB'ye sahip olması ise oyuncular cezbedecek nitelikte. Yazının başında bahsettiğimiz gibi bu bellekler yeni özellikleri ile ön plana çıkıyorlar. Bunlardan bir diğeri ise kullanıcıların otomatik olarak hız aşırtma yapmasını sağlayan EPP teknolojisi. nVidia yonga setli bir anakart ile kullanıldığında Fatal1ty bellekler otomatik olarak hız aşırtılabiliyor.



SONUÇ: İster hız aşırtma yapın ister yapmayın, OCZ Fatal1ty her halükarda size en uç performansı sunabilecek kapasiteye sahip. (CHIP)