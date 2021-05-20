Ocasio-Cortez liderliğinde 'İlerici' Demokratlar, ABD'nin İsrail'e silah satışını önlemeye çalışıyor

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Demokrat Parti'nin içindeki 'İlericiler'den Alexandria Ocasio-Cortez liderliğindeki bir grup, Temsilciler Meclisi'nde ABD'nin İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını önlemek için bir tasarı sundu.

Demokrat Parti liderleri silah satışını desteklediği için tasarı büyük oranda sembolik bir girişim olarak görülüyor. Tasarı, Demokratlar arasında İsrail konusunda giderek artan fikir ayrılığını gösteriyor.

Ocasio-Cortez, ''On yıllardır ABD İsrail'e Filistin'in en temel haklarına saygı gösterme şartı bile koymadan milyarlarca dolar değerinde silah sattı. Bunu yaparak onların öldürülmesinde ve yerinden edilmelerinde rol oynadık'' dedi.

Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden'ın ateşkes çağrısı yaptığı bir dönemde silah satışı yapılmaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Girişime Reps. Mark Pocan (D-Wis.), Rashida Tlaib (D-Mich.). ,Cori Bush (Mo.), Betty McCollum (Minn.), Ayanna Pressley (Mass.), Ilhan Omar (Minn.), Pramila Jayapal (Wash.) ve André Carson (Ind.) destek verdi.

Biden yönetimi 5 Mayıs'ta Kongre'ye İsrail'e 735 milyon dolar silah satışı yapılacağını duyurmuştu.