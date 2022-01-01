Ocasio-Cortez'den Cumhuriyetçilere tepki: Cinsel memnuniyetsizliğinizi sevgilimin ayağından çıkarmayın

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ABD'de Demokrat Parti'nin ilerici kanadının sembol isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, erkek arkadaşıyla Florida'daki tatilinde çekilen fotoğrafların Cumhuriyetçiler tarafından paylaşılmasının ardından, "cinsel memnuniyetsizliğinizi bana yansıtmayı bırakın" dedi.

Donald Trump'ın eski kampanya danışmanlarından Steve Cortes, cuma günü Ocasio-Cortez ve erkek arkadaşının fotoğrafını paylaştı. Cortes, ikiliyi kamuya açık alanda maske takmamakla eleştirirken, terlik giyen erkek arkadaşı Riley Roberts'ı da "halka iğrenç beyaz ayaklarını göstermekle" suçladı.

Ocasio-Cortez, Cortes'in Twitter paylaşımını alıntılayarak, "Eğer Cumhuriyetçiler benimle çıkamadıkları için kızgınlarsa cinsel memnuniyetsizliklerini sevgilimin ayağından çıkarmak yerine bunu dile getirebilirler. Sizi garip sapıklar" yazdı.

Temsilciler Meclisi üyesi daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Cumhuriyetçilerin ben, kadınlar ve LGBTİ'ler hakkındaki takıntılarını vurgulayan garip cinsel memnuniyetsizliklerini görmezden gelmek eskiyor. Bu insanların terapiye ihtiyacı var. Gitmiyorlar, siyasetle içlerini boşaltıyorlar" yazdı.