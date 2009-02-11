Öcalan’lı aday tanıtımına soruşturma

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP'nin, Abdullah Öcalan'ın duvara asılı posteri önünde yaptığı başkan adayları tanıtımıyla ilgili soruşturma başlattı.



DTP Adıyaman'da 29 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği Belediye Başkan adayları önceki gün il binasında yaptığı toplantıyla tanıttı. Adıyaman ve ilçelerin başkan adayları duvarda asılı bulunan Abdullah Öcalan posteri altında basına fotoğraf verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı, aday tatımında `terör örgütü propagandası yapıldığı' gerekçesiyle DTP yöneticileri ve belediye başkan adayları hakkında soruşturma başlattı.

