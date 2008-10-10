'Öcalan'la görüşenler 4 yerde kayıtlı'

"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan emekli orgeneral Hurşit Tolon'un avukatı Cengiz Sarıbay, "Tolon'un, 9 yıl önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da sorgusuna katıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Kocaeli Barosu avukatlarından Cengiz Sarıbay, bugün medyada yer alan "Hurşit Tolon'un terörist başı Abdullah Öcalan'ın sorgusuna katıldığı, Öcalan'ın adını verdiği her iki askeri yetkili

Tolon ve Albay Atilla Uğur'un 'Ergenekon' soruşturması kapsamında cezaevinde olduğu" yönündeki haberi değerlendirdi.



Sarıbay, müvekkili emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile tutuklu bulunduğu cezaevinde her cuma günü görüştüğünü, bugünkü görüşmede Tolon'un kendisine haberi gazeteden okuduğunu, gerçeğin kendisi aracılığıyla kamuoyuna açıklanmasını istediğini söyledi

Hurşit Tolon'un, belirtilen tarihte 15. Kolordu Komutanlığı görevinde bulunduğunu, İmralı'nın da sorumluluk alanı içinde yer aldığını ifade eden Sarıbay, şunları kaydetti:

"Öncelikle Tolon Paşa'nın söylediği şu: (Ben İmralı'da yatan şahısla, yani Abdullah Öcalan ile hiçbir şekilde görüşmedim, konuşmadım, sorgusunda bulunmadım, göz temasım dahi olmadı. Hiçbir şekilde kendisiyle muhatap olmadım, karşılaşmadım, el sıkışmadım. Nuh Mete Yüksel, Talat Şalk ve soyadı Keleş olan 3 Cumhuriyet Savcısı geldi sorgusunu yaptı. Onların sorgusunda dahi bulunmadım. Onun dışında gelip görüşen yetkililer oldu, o yetkililerin yaptığı sorgulamada dahi bulunmadım)."



Dört yerde kayıtlı



Tolon'un, terörist başı ile kimlerin gelip görüştüğünün Genelkurmay Başkanlığında, 15. Kolordu Komutanlığında, Bursa Jandarma Bölge Komutanlığında ve İmralı Ada Komutanlığı kayıtlarında belli olduğunu söylediğini bildiren Sarıbay, "Paşa, (Zaten o görüşmeler yapıldıktan sonra da biz Genel Kurmay Başkanlığına bunu rapor halinde bildiririz. Ama ben görüşmedim) diyor" şeklinde konuştu.

Sarıbay, görüşmeler sırasında görüntü kaydı alınıp alınmadığı konusunda

ise bilgisi bulunmadığını dile getirdi.



Sağlık durumu kötüye gidiyor



Hurşit Tolon'un sağlık durumunun günden güne kötüye gittiğini vurgulayan avukat Sarıbay, şöyle devam etti: "İyi değil, hem moral hem de psikolojik olarak iyi değil. Davanın açılmamış olması, hukukun ihlal edilmiş olması, bu derece uzun sürmesi... Dava 20 Ekimde başlayacak, diğer tutuklu sanıklar duruşmaya çıkacak, orada birisi 'Hurşit Tolon da vardı' diyecek belki, ne avukatı, ne kendisi duruşmada olmadığımız için yanıt veremeyeceğiz. Yokluğumuzda belki bize suç isnadı olacak. Böyle bir yargılama, böyle bir adalet anlayışı bize ters geliyor."



