'Öcalan'la görüşecek 6 gazeteci belli oldu' iddiası

Çözüm sürecinde yeni bir adım olarak Abdullah Öcalan'ın İmralı'da bazı gazeteciler ve akiller heyetinden isimlerle görüşmesi bekleniyordu. Yerel seçimler öncesi yavaşlayan süreçte bugün yeni bir iddia ortaya atıldı.

Artıbir Haber'den Yaşar Can'ın haberine göre, Abdullah Öcalan'ın Newroz mektubunda çözüm sürecine devam mesajı vermesinin ardından gazetecilerin İmralı'ya iki hafta içerisinde gitmesi bekleniyor.

İddiaya göre, Öcalan'la görüşecek gazeteci ve yazarlar şunlar:

Vatan Gazetesi yazarı Hüseyin Yayman



Türkiye Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur

Habertürk Gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca

Radikal yazarı Oral Çalışlar

Milliyet yazarı Nagehan Alçı

Sivil Dayanışma Platformu'ndan Ayhan Ogan

Öcalan'la görüşeceği ileri sürülen Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, listede isminin yer aldığına dair kendisine bir bilginin ulaşmadığını ifade etti.