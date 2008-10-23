Öcalan’ın yeğenine gözaltı

Adana’da, terör örgütü PKK’nın sokak eylemlerinin bazılarını yönlendirdiği öne sürülen Abdullah Öcalan’ın yeğeni Osman Keser ile Yakapınar Belde Belediye Başkan Vekili DTP’li Burhan Aras’ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.





İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan’ın ‘zor şartlar altında tutuluyorum’ açıklaması üzerine tırmanışa geçen sokak eylemleri nedeniyle operasyonlar başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışkırtıcılık yaptığı gerekçesiyle 17 kişiyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguları süren zanlılar, halkı isyana kışkırtmak, güvenlik güçlerine saldırmak, gösteri ve yürüyüş kanunlarına muhalefet suçlarından adliyeye sevk edilecek.





Abdullah Öcalan’ın yeğeni olan Osman Keser, bir süre önce bir terörist cenazesinde yaptığı konuşma yüzünden tutuklanıp, açılan soruşturma kapsamında Yakapınar Belde Belediye Başkanlığı görevinden el çektirilmişti. Osman Keser’den boşalan başkanlık koltuğuna da DTP’li Belediye Meclis Üyesi Burhan Aras vekaleten bakıyordu.







