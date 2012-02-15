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Öcalan'ın yakalanışını protesto eden 30 kişi gözaltına alındı!

Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 13'üncü yılında Doğu'da kepenkler indirildi. Takisim'de arbade çıktı.

15 Şubat 2012 18:33

 

T24 - Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinin 13’üncü yıldönümü nedeniyle ilgili olarak basın açıklaması yapmak isteyen BDP’lilerin bulunduğu gruba, polis izin vermedi, 30 kişi gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi girişinde, üzerinde "15 Şubat uluslararası komplosunu lanetliyoruz", "Kürt sorununun demokratik çözümü için Öcalan’a özgürlük" yazılı pankart ve "Kahrolsun 15 Şubat komplosu", "Direne direne kazanacağız " sloganlarıyla ilerleyen ve meydana yürümek isteyen 40 kişilik gruba, Çevik Kuvvet ekipleri barikat kurarak grişlerine izin vermedi. Bekar Sokak’a giren topluluk oturma eylemi yaparak, bu izin verilmeyişini protesto etti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; grubun dağılmaması üzerine, polis aralarında BDP İstanbul Eşbaşkanları Asiye Kolçak ve Ali Rıza Bilgili’nin de aralarında yaklaşık 30 kişilik grubu gözaltına alarak, Çevik Kuvvet aracına bindirdi. Bu sırada, Mis Sokak grişinde toplanan aralarında BDP genel başkan yardımcısı Gültan Kışanak ve Milletvekili Sebahat Tuncel’in de aralarında bulunduğu bir başka grup slogan atarak Taksim’e yürümek istedi. Grubun önü Mis Sokak girişinde polis tarafından kesildi. Bir polis müdürü ile konuşan Sebahat Tuncel il başkanlarının serbest bırakılmasını istedi. Tuncel’in Taksim’de açıklama yapmak istediklerini belirtmesi üzerine de polis müdürü, açıklamayı bulundukları yerde yapmalarını söyledi. Polis ile Taksim’e çıkmak isteyen gruplar arasındaki gergin bekleyiş sürüyor.

 

Doğu'da kepenkler indirildi

 

Ayrıca Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Hakkari, Diyarbakır, Batman, Şırnak ile Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ilçelerinde kepenkler bugün açılmadı.

Hakkari, Diyarbakır, Batman, Şırnak ile Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ilçelerinde kepenkler bugün açılmadı.

Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde esaf dükkanları açmadı. Nöbetçi eczane ve fırınlar dışında tüm işyerlerinin kapalı olduğu kentte, polis geniş güvenlik önlemi aldı. Hakkari merkezde toplu ulaşım araçları trafiğe çıkmazken, özel otomobillerini kullanan vatandaş sayısında da açalma olduğu görüldü.

BDP Hakkari il örgütü tarafından yapılacak basın açıklaması ve yürüyüş nedeniyle, polis olası bir olaya karşı kentin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

Diyarbakır, Batman, Şırnak kent merkezleri ile Şırnak'ın Cizre, Silopi; Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ilçelerinde kepenkler bugün açılmadı. Ağrı'nın Doğubayazıt ve Muş'un Bulanık ilçelerinde de bugün işyerleri açılmadı.

 

 

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