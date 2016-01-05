Öcalan'ın 'sekreterya'sındaki iki mahkûm Silivri'ye sevk edildi

İmralı Cezeavi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’la birlikte kalan ve çözüm sürecinde Öcalan’ın sekreterya görevini yapmak üzere geçen yıl adaya nakledilen 5 mahkûmdan 2’si Silivri’ye nakledildi. Öcalan’la birlikte adadaki diğer mahkûmların da avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan ve diğer müvekkillerin durumları ve fiziki koşulları konusunda bir bilgileri bulunmadığını açıkladı.



2 mahkûm Silivri’ye gönderildi





Asrın Hukuk Bürosu’nun yaptığı açıklamada İmralı Adası Cezaevi'nde müvekkilleri Abdullah Öcalan ile 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana avukatları olarak görüşme gerçekleştiremedikleri hatırlatıldı. Aile ve vasi görüşünün de 6 Ekim 2014 itibariyle sona erdiği ifade edilen açıklamada “Son olarak 5 Nisan 2015 tarihinden itibaren adaya giden siyasi heyetlerin görüşü de engellenerek, o günden bu yana müvekkilimizden haber alma koşulları bir bütün olarak ortadan kaldırılmıştır” denildi.



İmralı Adasındaki diğer müvekkilleri Nasrullah Kuran ve Çetin Arkaş’ın Silivri cezaevine sürgün edildiğini öğrendiklerini açıklayan Asrın Hukuk Bürosu “Tarafımızca durumu netleştirmek ve açığa kavuşturmak adına bu müvekkillerimizle bugün (5 Ocak 2016) görüşme yapma isteğimiz Silivri cezaevi personel ve idaresince engellenmiştir” ifadesini kullandı.



Avukatlarla görüştürülmediler





İmralı adasında keyfiyete tabi olarak sürdürülen hukuk dışı uygulamanın burada da devreye konulduğunu savunan Asrın Hukuk Bürosu avukatları “Hiçbir gerekçe ve yasal dayanak olmaksızın müvekkillerimizle görüşmemiz engellenmiştir. Başta Silivri Cezaevi müdürü olmak üzere bir bütün olarak idare tarafımıza bilgi vermekten kaçınmıştır. Savcılık nezdinde yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştır” dedi.



İmralı Cezaevi idaresi tarafından Öcalan’a ilişkin kendilerine ısrarla bilgi verilmekten kaçınıldığı da ifade edilen açıklamada “An itibariyle başta Sayın Öcalan olmak üzere müvekkillerimizin durumları ve fiziki koşulları konusunda bir bilgimiz bulunmamaktadır. Bu durum bizde kaygı uyandırmaktadır. Adalet Bakanlığı’nı ve bütün sorumluları tarafımıza ve kamuoyuna bilgi sunmaya davet ediyor; Sayın Öcalan ve diğer müvekkillerimiz üzerindeki hukuka aykırı ağırlaştırılmış tecride derhal son vermeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Öcalan’ın “sekreteryası"nda olacaklardı





Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecinde 'sekreterya' görevi yapması için belirlediği yeni PKK'li mahkûmlar arasında Kuran ve Arkaş’ın da isimleri geçiyordu. Bu mahkûmlar, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'la birlikte İmralı’ya çözüm sürecinde, Mart 2015’de adaya nakledilmişlerd

