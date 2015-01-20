Öcalan'ın manifestosu Mülkiye'de sınav sorusu oldu

Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kuruluş manifestosu olarak 1978'de kaleme aldığı metin, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde final sınavı sorusu oldu. Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar dersinin öğretim üyesi Barış Ünlü, "Kürt ve Ermeni meselelerinin modern Türkiye tarihine etkisi dersimizde işleniyor. O soru da Öcalan'ın 1970'lerdeki görüşleriyle, 2012'de cezaevinde yazdığı bir metnin karşılaştırılması üzerinden Kürt meselesinin tartışılmasıdır" dedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Abdullah Öcalan'ın 1978 tarihli “Kürdistan Devriminin Yolu Manifestosu” sınav sorusu oldu.

Türkiye 'nin önemli siyasi figürlerinin yetiştiği Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), tarihi adıyla Mülkiye'de, bir dönem bu okulda okumuş Abdullah Öcalan'ın yazdığı ve PKK 'nın kuruluş manifestosu olarak da bilinen metin, sınavda soruldu.

Radikal’de yer alan habere göre, 9 Ocak 2015 tarihinde yapılan “Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar” isimli dersin öğretim görevlisi Barış Ünlü, final sınavında öğrencilerine şu soruyu sordu:

“Abdullah Öcalan’ın yazmış olduğu, 1978 tarihli 'Kürdistan Devriminin Yolu Manifestosu' başlıklı broşür ile 2012 tarihli 'Ortadoğu’da Yerel Sistem İnşası Olarak Demokratik Modernite' başlıklı yazıyı, sömürge, ulus devlet, devrimci şiddet, demokrasi gibi kavramlara/olgulara olan yaklaşımları bağlamında kıyaslayınız. Bunu, arada geçen 34 yıl boyunca Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan değişimleri ve Kürt hareketinin Kürt toplumunun yaşadığı dönüşümleri içerecek şekilde yapınız.”

Bu olayın Vahdet gazetesinde "terör propagandası yapılıyor" şeklinde haberleştirilmesi üzerine sosyal medyada Barış Ünlü'ye yönelik tepkileri de içeren bir kampanya başlatıldı. Buna karşın birçok kişi de sosyal medya üzerinden Barış Ünlü'ye destek verdi.

Gazeteye konuşan Barış Ünlü, derslerde Öcalan propagandasının yapılmadığını söyledi. Dersin içeriğine kendilerinin karar verdiğini, sınavda da okumalar ve anlatılanlar üzerine soruların sorulduğunu belirten Ünlü, şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumları dersi, Kürt ve Ermeni meselelerinin modern Türkiye tarihini nasıl şekillendirdiği, nasıl etkilediği üzerine bahsedilen bir ders. O derste anlatılanlar, Kürt ve Ermeni meseleleriyle ilgili olan o soru da Abdullah Öcalan'ın 1970'lerde PKK'nın ortaya çıktığı görüşleriyle, 1978 yılında şu an 2012'de cezaevinde geliştirdiği bir yazının mukayesesi üzerineydi. Türkiye'de Kürt sorununa nasıl dönüştüğünü, bu dönüşümü nasıl etkilediğidir. Dersin konusuyla bağlantılı bir sorudur. Ben propaganda yapmıyorum, Kürt meselesini anlatıyorum."