Öcalan'ın İmralı'dan gönderilmesini istediği 5 mahkûmun isimleri

İmralı’da hükümlü bulunan Abdullah Öcalan, 2009 yılında yanına gelen ve arasının bozuk olduğu 5 mahkumun adadan gönderilmesini istiyor.



Erdoğan: Sorun çözüldü



Başbakan Erdoğan, milletvekilleri ile gruplar halinde yaptığı toplantıda bu bilgiyi paylaştı ve 'Öcalan’ın yanına adam da verdik. Kendi istediği isimler olmasına rağmen, yanındakilerden rahatsız, gitmelerini istiyor' dedi. Erdoğan bu konudaki sorunun daha sonra çözüldüğünü de açıkladı.



Adada kimler var?



Gazeteport'un haberine göre, İmralı’da bir müdür, 3 müdür yardımcısı ve 34 infaz koruma memuru bir doktor, 700 de jandarma komando var. Personel ve hükümlüler, aynı mutfaktan çıkan yemeği yiyor. Öcalan ve 5 mahkum 11.8 metrekare olan koğuşlarda tek başlarına kalıyor. Mahkumlar yakınlarıyla haftada 45'er dakika açık görüş yapıyor. Öcalan 15 Şubat 1999’dan bu yana İmralı’da bulunuyor.

İmralı Cezaevinde Öcalan ve 5 mahkum bulunuyor. Kapasitesi 9 kişi olan cezaevinde, hükümlüler, haftada 3 saat sohbet toplantısı yapabiliyor, Salı ve Cuma günleri de basket ve voleybol oynayabiliyor.



Öcalan İmralı’dan gönderilmesini istediği 5 isim:



Şeyhmus Poyraz: PKK hükümlüsü. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum. 2005’te Öcalan’ın tecrit koşullarının kaldırılması için ölüm orucu yaptı. Sri Lanka’da Tamil gerillalarına yönelik baskıları protesto için de açlık grevi yaptı.

Cumali Karasu: PKK hükümlüsü. 12 Şubat 1994’te Tuzla Tren İstasyonu’na düzenlenen 5 yedeksubay adayının öldüğü, 16 askeri öğrenci ve 11 erin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştirdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum.

Bayram Kaymaz: PKK hükümlüsü ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum. Öcalan yakalandığında kendisini yakmak istedi. AİHİM’e açtığı davada, Türkiye 5 bin euro tazminat ödedi.

Hasbi Aydemir: PKK hükümlüsü. 1998’de Bingöl’de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yakalandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi. Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nden getirildi.

Hakkı Altan: TİKKO üyesi. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi. 1999’da, yurtdışından Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı. Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nden İmralı’ya nakledildi. AİHM’e Türkiye aleyhinde davlar açtı.