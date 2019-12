Başbakan Erdoğan, Kürt açılımı konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hükümetin Kürt açılımını 'ABD'nin bir projesidir bu' diye eleştirenlere oldukça sert bir dille cevap veren Erdoğan, ''Bunu ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar'' dedi. Konuşmasında sık sık muhalefete yüklenen Başbakan, 'Öcalan'ın idam kararını kim sümen altı etti?' diye sordu.



Başbakan Erdoğan, Beşiktaş'taki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ndeki Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



“Demokratik açılım” çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın verdiği yanıtlar satırbaşlarıyla şöyle:



Terör sorunu



“Siyasi iktidar olarak her tür sorunun üzerine gitmek durumundasınız. Bu olayı bir terör sorunu olarak ele almayı önemsiyorum. Çünkü ülkemizde, bizim için şu andaki sıkıntı terör noktasındadır. Bu terör sorununu yok edebilmenin gayreti, çalışmasıdır bu. Tüm bunlarla beraber ülkemizdeki tüm etnik unsurların birbiriyle dayanışmasını sağlamaya yönelik bir adımdır.”



'Sezen Hanımla görüştüm'



“Ben Sezen (Aksu) Hanıma döndüm ve Sezen Hanımla görüştüm. Gerçekten ben sezen hanımın hassasiyetine özellikle teşekkür ettim. Aramızda geçen görüşme, konuşma... Sürece her şeyiyle katılacağını söyledi. ve bu tabii bizi ayrıca mutlu etti. Tüm sanat dünyamızdan biz bu duyarlılığı bekliyoruz. İnanıyorum ki bu duyarlılığı paylaşan birçok sanatçılarımız da var zaten. Bunu aldığımız diğer olumlu tepkilerden de görüyoruz. Ha olumsuz tepki gösteren yok mu? Var tabii ki, bu konularda ön kabulleri olanlar da var. Bunlar da olacak bu da demokrasinin cilveleri bunlara da saygı duyacağız.”



'Öcalan'ın idam kararını

kim sümen altı etti?'



Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine de, şunları söyledi:



“Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü biz şu anda bir barış sürecini sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Fakat ben bütün medyaya ve Türk halkını şunu söylüyorum. Türkiye'de idam cezası kalkmadan önce bu ülkenin iktidarında kim vardı? DSP vardı. MHP vardı. ANAP vardı... Ve yakalanıp getirildiği zaman Öcalan idamı ile alakalı olarak kararı sümen altında bekleten iktidar kimdi? Bunlar değil miydi? Bunlardı. Bunlar şimdi neyi konuşuyorlar? Nasıl kendilerinde bu tür bir şeyi konuşma hakkını buluyorlar ve onların iktidarı döneminde yine AB müktesebatına göre idam cezası kaldırılmıştı. Hatta o dönemde parlamentoda olan ve şimdi milletvekilimiz olan arkadaşlarımızın bir çoğu da idam cezasının kaldırılmasına yönelik olarak AB müktesebatına bunlar da destek vermişlerdi, bu yapılmıştı.



'İspat edemezlerse

namussuzdurlar'



Şimdi kalkıp da bu tür şeylerin konuşulmasını anlamak mümkün değil. Bakın, ben çok açık, net bir şey söylüyorum. Bir kağıt almış dolaşıyorlar; 'Amerika'nın bir projesidir bu...' Bunu ispat ederlerse her şeye varım. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık, bu kadar ağır konuşuyorum. Çünkü artık bu kadar iftiraların, bu kadar hakaretlerin altında bu iktidar kalmaz. Bu iktidar Türkiye Cumhuriyetinin iktidarıdır. Herhangi bir ülkenin temsilcisi değildir”



3. köprü güzergahı



Başbakan Erdoğan, yapımı planlanan 3. Boğaz Köprüsü'nün güzergahına ilişkin soruya da şu karşılığı verdi:



“Açıklanan şey üçüncü köprünün güzergahı değil. Biz bunun üzerinde çalışmaları yapıyoruz. Orada farklı bir kaç güzergah var. Nihai çalışmamızı Ulaştırma Bakanım, Belediye Başkanım, ben üçlü olarak bir helikopterle bölgeyi dolaşacağız. Dolaştıktan sonra hazırlanan alternatifleri de görerek kararımızı vereceğiz. Burada malum bir partinin il başkanının yapmış olduğu açıklamalar sadece durumdan vazife çıkarmak veyahutta bir rol kapmaktan öte bir şey değil.”