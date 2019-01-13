Öcalan'ın HDP milletvekili yeğeninin Twitter hesabı kısa süreli hack'lendi: "Amcam ölmüştür" tweet'i atıldı

T24

HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Twitter hesabından, amcası Abdullah Öcalan'ın öldüğüne dair bir paylaşım yapıldı. Sosyal medyada gündem olan tweet kısa sürede kaldırılırken; Öcalan, hesabının ele geçirildiği açıklamasında bulundu.

HDP'li Öcalan'ın hesabından yapılan ilk paylaşımda, “Sevgili amcam, Kürtlerin lideri Abdullah Öcalan 22:31’de hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri yer alıyordu.

Tweet kısa sürede kaldırıldı. Sonrasında şu açıklama yapıldı: "Twitter'da bir problem var arkadaşlar herhalde hesap çalınmıştır."

Kısa bir süre sonra Öcalan'ın hesabının bilgi kısmında, "Ayyildiz Tim Akademi" ibaresi belirdi ve alttaki paylaşım yapıldı. Hesap kısa aranın ardından yeniden Ömer Öcalan tarafından kullanılmaya başlandı.

Abdullah Öcalan, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez cumartesi günü ailesi ile görüşmüştü. HDP Urfa Milletvekili Öcalan, Abdullah Öcalan'ın bugün kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğünü açıklamıştı.

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