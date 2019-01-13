Abdullah Öcalan, 2,5 yılın ardından kardeşi ile görüştürüldü

Abdullah Öcalan, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez ailesi ile görüş yaptı. HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın bugün kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğünü açıkladı.

HDP’den açıklama

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da “Sayın Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir kaç gün sonra halkımızı daha detaylı bilgilendireceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

2014 yılından bu yana avukatlarıyla görüştürülmeyen Öcalan ile en son görüş 11 Eylül 2016’da bayram görüşmesi yapmak için kardeşi Mehmet Öcalan'ın İmralı'ya gitmesi ile gerçekleşmişti. 2016'daki görüşme öncesi de aralarında Leyla Güven’in olduğu 50 kişilik bir grup süresiz-dönüşümsüz açlık grevine girmiş, görüşme gerçekleştikten sonra eylem sona ermişti.

HDP Milletvekili Leyla Güven, Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması için 66 gündür açlık grevindeydi.