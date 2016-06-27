Öcalan'ın el konulduğu için AYM'nin 'hak ihlali' kararı verdiği kitabı dahil 53 kitaba toplatma kararı

Abdullah Öcalan, Paris'te suikast sonucu öldürülen Sakine Cansız ve Musa Anter'in yazdığı kitapların da aralarında bulunduğu Aram Yayınları'ndan çıkan 53 kitap hakkında toplatma kararı verildi. Toplatma kararı verilenler arasında yer alan ve basım aşamasındayken el konulması, yakılması nedeniyle AYM'nin 'hak ihlali' kararı verdiği Abdullah Öcalan'ın Abdullah Öcalan’ın ‘Kürdistan Devrim Manifestosu’ kitabı da yer alıyor.

Aram Yayınları'nın, Nisan ayında İzmir'de düzenlenen kitap fuarına götürmek amacıyla kargoya verdiği ve Kırşehir'de askerler tarafından el konulan toplam 3 bin 959 kitapla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 53 kitap hakkında toplatma kararı verildi.

Kırşehir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından başlatılan soruşturma, Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliği’ne devredildi. Soruşturma kapsamında savunma hazırlayan yayınevi avukatı Resul Tamur, yaptığı itirazda kitaplara el konulmasının hukuki bir izahı olmadığını söyledi.

"Somut delil yok"

Tamur, itiraz dilekçesinde, "Kitabın hangi kısmında hangi ibarelerin örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da yöntemlere başvurmayı teşvik edecek propaganda yapıldığına dair somut, açık ve şüpheden uzak delillerin ortaya konulmadığı, bu hususlarda gerekli araştırmaların yapılmadığı ve kitaplarda geçtiği iddia olunan örgüt propagandası kısımlarına dair bilirkişi raporu alınmadığı açık bir şekilde anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Tamur, el konulan kitaplar arasında yer alan Abdullah Öcalan'ın cezaevinde kaleme aldığı 5 ciltlik savunmasından oluşan Kürdistan Devrim Manifestosu, Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü kitabı hakkındaki yasaklama ve toplatma kararının Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırıldığına da dikkat çekti. Tamur, AYM kararına rağmen kitap hakkında el koyma, yasaklama ve toplatma yönlü karar veren savcı ve hakimler hakkında şikayette bulunulduğu ve şikayet üzerine kararların iptal edildiğine de değindi.

Açılan dava Diyarbakır 1. Sulh Hakimliği'nde karara bağlandı. Kararda, "Yapılan inceleme ve değerlendirmede el konulması istenilen basılı eserlerin açıktan Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tarif edildiği gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve ülkeyi bölmeye yönelik fikir ve eylemleri savunduğu, bu yönde faaliyetler içerisinde nasıl olunması gerektiği hususlarında oldukları anlaşılmakla savcılık talebin yerinde görülerek söz konusu kitapların tüm nüshalarına el konulması yönünden karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur" dendi.

Bugün Aram Yayınları'na giden polisler, kararı tebliğ etti.

Yasaklanan kitaplar şöyle:

Güneşin Çocukları Êzidîler (Mehmet Özcan)

21. yy. Sömürgeciliği Toplum Kırım (Cemal Şerik)

Hawar (Ali ORUÇ)

Geliye Zilan Jederka Jin u Jane (Devrim Serhad)

Elveda İki Yüzlü Umut (Cezmi Ersöz)

Mermer Kanatlı Kuşlar (Mahmut Yamalak)

Vakayiname (Musa Anter)

Tarih Şimdidir Kürdistan Tarihine Özlü Bir Bakış (Kasım Engin)

Hayatın Kıyısına Yolculuk (Seyit Evran)

Rojhılata Navin (Rustem Cudi)

Ayıntab Üstünde Kızıl Bir Zaman (Dilzar Dilok)

Sürgünde Kürtler, Kürt Sorununu Anlamak Üzere (Burçin Demirtola Çelik)

Hep Kavgaydı Yaşamım 1. cilt (Sakine Cansız)

Hep Kavgaydı Yaşamım 2. cilt (Sakine Cansız)

Hep Kavgaydı Yaşamım 3. cilt (Sakine Cansız)

Em Bun Baran (Mizgin Ronak)

Kasırga Taburu 1. cilt (Metmet Sebat)

Kasırga Taburu 2. cilt (Metmet Sebat)

Yaşamın Kıyısında (Mehmet Polatlı)

Eylül Kasırgası (Kemal Aktaş)

Dağlar Konuşsun (Serbest Kıçı)

Bizim Çocuklar (Saadet Ferhat Dersim)

Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (Abdullah Öcalan)

Demokratik Modernitede Gençlik (Sinan şahin)

Gözyaşım Ağıydı Seni Beklemek (Rojbin Perişan)

Gedeye Şirin (Nizamettin Akkurt)

Lilavlar Akacak (İlhami Çınar)

Dörtlerin Gecesi (Fevzin Yetkin ve Mehmet Yetkin)

Dağın Yüreği Mavi Derya (Hayati Kaytan)

Mavidir Avaşin'in Suları (Selçuk Şahan)

Diyarbakır Zindanları 1. cilt (Muzaffer Ayata)

Diyarbakır Zindanları 2. cilt (Muzaffer Ayata)

Korkunun Rengi (Ruşen Tutku)

Tül ve Kül ( Abdurrahman Çadırçı)

Aksi Yalandır (Sara Aktaş)

Gurbet'in Güncesi Yüreğimi Dağlara Nakşettim (Gurbetelli Ersöz)

Bizim Mazlum (M. Emin Yıldırım)

Modernite'nin Güncesi (Ayhan Kaya)

Abdullah Öcalan ve Demokratik Modernite'nin Çözümü 1 (Abdullah Öcalan)

Abdullah Öcalan ve Demokratik Modernite'nin Çözümü 2 (Abdullah Öcalan)

Abdullah Öcalan ve Demokratik Modernite'nin Çözümü 3(Abdullah Öcalan)

Abdullah Öcalan ve Demokratik Modernite'nin Çözümü 4(Abdullah Öcalan)

Abdullah Öcalan ve Demokratik Modernite'nin Çözümü 5 (Abdullah Öcalan)

Kültür ve Uygarlık (Sosyal Bilimler)

Özgür Eş Yaşam (Sosyal Bilimler)

Hedera Henaseyen Azad (Birinen Gerilla)

Rojnivisa Hevaltiye (Beritan Hilal)

Bir Yarım Dağda (Turan UysaL)

Gerilla Anıları 1 İlkler (Aram Yayınları)

Gerilla Anıları 2 Çağın Çığları (Aram Yayınları)

Gerilla Anıları 3 Sis (Aram Yayınları)

Gerilla Anıları 4 Direniş Yuvası Dağlar (Aram Yayınları)

Gerilla Anıları 5 Zamanın Ruhuna Yolculuk (Aram Yayınları)