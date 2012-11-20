Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine yine 'bozuk koster' engel oldu

Ruken Tuncel

Abdullah Öcalan ile haftalık görüşmelerini yapmak üzere başvuruda bulunan avukatlara bir kez daha kosterin bozuk olduğu öne sürülerek izin verilmedi.

Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca, Mazlum Dinç ve Hüseyin Boğatekin bugün (20 Kasım 2012) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekilleriyle görüşmek için başvuruda bulundu. Avukatlara, İmralı Cezaevi İdaresi tarafından "geminin bozuk" olduğu gerekçesiyle görüşme izni verilmedi.

Öcalan'ın kardeşi, Mehmet Öcalan açlık grevlerinin 67. gününde (17 Kasım 2012) İmralı'ya "bozuk" olduğu ifade edilen gemi ile gitmişti. Öcalan, o görüşmede "Hiçbir tereddütte kalmadan, bir an önce açlık grevine son verilsin" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan, 12 Eylül tarihinde cezaevlerinde başlayan açlık grevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin talepleri arasında "Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması" da yer alıyordu.

Ayrıca, cezaevlerindeki açlık grevleri devam ederken İmralı ile ulaşımı sağlayacak yeni bir deniz aracı tahsis edildiği belirtilmişti. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, “her türlü hava koşulunda sefer yapabilen” yeni bir deniz aracının Adalet Bakanlığı’na tahsis edildiğini duyurmuştu.

Öcalan, avukatlarıyla 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana "gemi bozuk", "hava muhalefeti", "gemi onarımda" ve "gemi onarımdan döndü, ancak geminin liman başkanlığından alınması gereken evrakları eksik olduğu için faaliyet yapamıyor" veya "resmi tatil" gibi gerekçelerle görüştürülmüyor.

Avukatlar, Öcalan'la görüşmek için bir diğer başvuruyu Perşembe günü (22 Kasım 2012) yapacaklar.