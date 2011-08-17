-Öcalan'ın avukatlarına yasak İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, İmralı Cezaevinde hükümlü olan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile haftalık görüşmelerini gerçekleştiren ve ''terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri'' iddiasıyla yargılanan avukatlarından 4'ünün, Öcalan'ın avukatlığını yapmalarını bir yıl süreyle yasakladı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ''terör örgütü PKK'ya hiyerarşik yapıya dahil olmadan yardım ettikleri '' iddiasıyla yargılanan avukatlar Ergün Canan, Servet Demir, Cengiz Çiçek ve Davut Uzunköprü'nün, hükümlü Abdullah Öcalan'ın müdafi ve vekilliğini yapmalarının CMK'nın 151. maddesinin 3 ve 4. fıkraları gereğince, dosya kapsamı ve mevcut delil durumu da göz önüne alınarak bir yıl süreyle yasaklanmasını kararlaştırdı. CMK'nın 151. maddesinin 3 ve 4. fıkraları ''149. maddeye göre seçilen veya 150. maddeye göre görevlendirilen ve Türk Ceza Kanunu'nun 220 ve 314. maddelerinde sayılan suçlar ile terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen avukat hakkında bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle kovuşturma açılması halinde tutuklu veya hükümlünün müdafilik veya vekilliğini üstlenmekten yasaklanabilir. Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, müdafi veya vekil hakkında açılan kovuşturmanın yapıldığı mahkeme tarafından gecikmeksizin karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda yasaklama kararının kaldırılması halinde avukat görevini devam ettirir. Müdafilik görevinden yasaklama kararı, kovuşturma konusu suçla sınırlı olmak üzere bir yıl süre ile verilebilir. Ancak, kovuşturmanın niteliği itibariyle bu süreler 6 aydan fazla olmamak üzere en fazla 2 defa uzatılabilir. Kovuşturma sonunda mahkumiyet dışında bir karar verilmesi halinde, kesinleşmesi beklenmeksizin yasaklama kararı kendiliğinden kalkar'' hükümlerini içeriyor.