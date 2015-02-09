Öcalan'ı yargılayan hâkim siyasete girdi

Abdullah Öcalan’ı İmralı’da yargılayan dönemin Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin Başkanı, Yargıtay Onursal Üyesi Turgut Okyay, İşçi Partisi'ne (İP) katıldı. Okyay’a parti rozetini, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, parti genel merkezinde düzenlenen törenle taktı. Perinçek, konuşmasında, Türkiye’nin en temel ihtiyacının herkese hakkını sağlayacak, hakları güvence altına alacak adalet reformu olduğunu ifade ederek, bu hukuk devletinin ancak tecrübeli, birikimli, güvenilir, vicdanlı kadrolarla kurulabileceğini söyledi.

Turgut Okyay’ın hayatını adalete, hukuk devletine adadığını dile getiren Perinçek, onun, gereken yargı reformunu gerçekleştirmek üzere İP’e üye olduğunu bildirdi. Perinçek, “Cumhuriyet yargısını ayağa kaldıracağız” dedi. Perinçek, Ankara‘da Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşı olan Okyay’ın o zamandan beri örnek biri olduğunu söyledi. “Ülkenin birlik ve bütünlüğünü savunan, özgürlükçü, laik ve demokrat tek parti olan İP’e katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyen Okyay, konuşmasında, kendini tanıttı. Adıyaman’ın Tut ilçesinde 1941′de doğduğunu anlatan Okyay, 1964 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğunu bildirdi. Okyay, 1999′da Öcalan’ı İmralı’da yargılayan mahkemenin de başkanlığını yürüttüğünü, 2000′de Yargıtay üyeliğine seçildiğini ve 2006′da yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrıldığını anlattı. Törende, partiye daha önce katılan ve “İmralı’da Abdullah Öcalan’ı sorguladığı” ifade edilen emekli albay Hasan Atilla Uğur da yer aldı.

Konuşmaların ardından Okyay ve Uğur ile el ele gazetecilere poz veren Perinçek, “Bu resim bir sözdür. Türkiye’de hukuk devletini kuracağız. Adaleti gerçekleştireceğiz. Dağdaki çobanın içi rahat olsun, tezgah başındaki işçinin, emekçinin içi rahat olsun. Sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın içi rahat olsun. Türkiye gülümsesin, gülümse Türkiye diyoruz. Türkiye’de adalet ve yargı olacak. Bu sözü burada milletimize veriyoruz” dedi. (AA)