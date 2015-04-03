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Öcalan'ı yargılayan hakim milletvekili aday adayı oldu

Abdullah Öcalan’ı İmralı’da yargılayan dönemin DGM başkanı Turgut Okyay, Vatan Partisi'nden aday oldu

03 Nisan 2015 09:59

Abdullah Öcalan’ı İmralı’da yargılayan dönemin Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin başkanı, Yargıtay Onursal Üyesi Turgut Okyay, Vatan Partisi’nden Adana milletvekili aday adayı oldu.

Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı, 5 Nisan’da gerçekleştirilecek ön seçim öncesinde milletvekili aday adaylarını kamuoyuna tanıttı.

Emekli hakim Turgut Okyay’ın da aralarında bulunduğu birçok meslek dalı ve çevreden aday adayları düzenlenen törende hazır bulundu.

Emekli hakim Turgut Okyay hayatının en mutlu anını Vatan Partisi’ne katıldığında yaşadığını belirterek, ülkesini seven, ülke çıkarları için canını bile vermekten çekinmeyecek, dürüst, namuslu, saygıdeğer ve gönlü insan sevgisi dolu partililer arasında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Okyay, "Türkiye, Vatan Partisi iktidarı ile insan hakları, demokrasi ve laik devlet düzeni açısından dünya vitrinine çıkacaktır. Vatan Partisi’nin bunu başarmak için gücü vardır" dedi.

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