'Öcalan'ı serbest bırakma hazırlığı' iddiası

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, partisince düzenlenen etkinlikte konuştu. Halaçoğlu, Adalet Bakanlığı'nın, sağlık sorunları nedeniyle tutuklu yargılanmasında problem oluşturan sanıklar için yeni bir çalışma başlattığını, hayata geçirilmesi beklenen yeni düzenlemeyle sağlık sorunları yaşayan tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasının altında Abdullah Öcalan'ın da salıverilmesinin yattığını iddia etti.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bürokratlarından sağlık sorunları yaşayan tutukluların serbest bırakılması için çalışma yapılması talimatını verdiği ve bir hafta içerisinde uygulamaya geçilmesini istediği yolunda medyada yer alan haberlere dikkati çeken Yusuf Halaçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hapishanede olan ve sağlık durumu iyi olmayan mahkumlardan sağlık raporu istenip, raporla hapishane şartlarının tedavisine izin vermediği belgelenen tutukluları serbest bırakacağı belirtiliyor. Nitekim, İmralı Adası'na giden Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, 'Ağabeyimin sağlık sorunları vardır. Burnunda, boğazında ve ağzında yanmalar devam ediyor. Çoktan beri devam ediyor bu sorun. Bağımsız doktor heyetini istiyor' diye açıklamalarda bulunuyor. Bu yasa tamamen Abdullah Öcalan'ın hapishaneden çıkarma yasasıdır. Zira, PKK'lı bazı hükümlüler bu düzenleme ile salıverilecek. Çıkarılacak bu yasa Öcalan'ın salıverilmesini sağlayacak. Abdullah Öcalan'ın bu şekilde serbest bırakılacağına ilişkin öngörülerimi 3 Mayıs 2013'te dile getirmiştim. Benim için sürpriz olmadı. Göreceksiniz, İmralı'da tutulan Abdullah Öcalan, önce prostat kanseri sonra da boğazında yanma var denilerek, bağımsız yani yabancı doktorların veya tümü yabancı doktorlardan oluşan bir heyetin vereceği rapor sonrası salıverilecek.'