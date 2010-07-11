T24 - Taraf gazetesi yazarı Doçent Doktor Önder Aytaç, 25 Haziran tarihinde Abdullah Öcalan için "Bu terörü bitirmezsen, seni asarım. Bakın bakalım o zaman bu olayların hepsi bitmiyor mu?" sözleri üzerine korumalarla gezdiğini ve tehditler aldığını açıkladı.



Hürriyet gazetesi yazarı Gülden Aydın'ın "Öcalan'ı asma fikri derin devletin, ben onun hayatını kurtardım" başlığıyla yayımlanan (11 Temmuz 2010) yazısında Doç. Dr. Önder Aytaç'la yaptığı görüşmeyi kaleme aldı. Aydın'ın yazısı şöyle:





Öcalan'ı asma fikri derin devletin, ben onun hayatını kurtardım



Doç. Önder Aytaç, Taraf Gazetesi yazarı. Bilgi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Polis Akademisi ve Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi. Taraf’taki köşesinde Kürt sorunu, Emniyet, MİT, Ergenekon ve TSK’ya ilişkin yazdıklarıyla dikkat çekti. Ama geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında söyledikleriyle BDP ve PKK’nın hedefi oldu.



Abdullah Öcalan için, “Bu terörü bitirmezsen, seni asarım. Bakın bakalım o zaman bu olayların hepsi bitmiyor mu?” sözleri, açılım yanlısı yazarlar tarafından şiddetle eleştirildi. Taraf’taki yazılarına 28 Haziran itibariyle ara verildi. Bugün etrafında koruma polisleri olmadan dışarı adım atmıyor. Röportajı bizi izleyen polisler eşliğinde üç farklı yerde yaptık





Eşimden, çocuklarımdan ayrıldım polisevinde kalmaya başladım



Onlarca tehdit mail’i geldi. Sokağımda bekleyen insanlar görüyorum. Eşimden ayrıyım. Çocuklarımı yurtdışına gönderdim. Polisevinde kalmaya başladım. Üç-dört polis sürekli yanımda. Aracımı kullanan arkadaşımın beline tabanca verildi. Bana, “Tabancanı boş gezdirme, karşına çıkan olursa gözünü kırpmadan vur” dediler. Kapımın önünde metalik gri bir otomobil gördüm. Bana olacak muhtemel bir şey, Emniyet, MİT ve askeriyenin ayıbıdır. Bu ayıbı Türkiye kaldıramaz. İngiltere’ye gidip bir yıl öğretim üyeliği yapabilirim. Ama “Türkiye’de can güvenliğim yok” demem.





Gülen'in açıklaması ABD ve İsrail'i çok rahatlattı



Babam, Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü yaptı. Fethullah Gülen, İzmir’de vaizdi. Babamın, “Bu iş bitti, ayrılacağım” dediği günlerde Gülen’in babama, “Vatan için çalışıyorsunuz. durmayın, yola devam edin. Ölürseniz şehitsiniz” dediğini babam evde ağlayarak anlatırdı. Ben Gülenci miyim? Eğer olsaydım, gönül rahatlığıyla “Evet” derdim. Fethullah Gülen, İsrail’in izni olmadan Gazze’ye yardım götürülmesini eleştirdi. Türkiye için Kıbrıs neyse, ABD için İsrail odur. ABD, Mavi Marmara açıklamalarıyla Fethullah Gülen’in sigortasını sağladı. Çünkü Gülen’in İslami söyleminden bir tehlike gelmeyeceği anlaşıldı. Artık İsrail ya da ABD’deki Yahudi lobisi İslam âleminden birileriyle görüştüğünde, bu masada kesinlikle Gülen de olacak.





Önder Aytaç'a göre derin devletin terör takvimi



1 Temmuz’dan Şeker Bayramı’na kadar terör takvimi çıkardım. Emniyet, asker ve MİT’teki dostlarımdan aldığım verilerden bu takvim ortaya çıktı. Bu eylemleri yapacak olanlar, birileri biliyor diye en azından aynısını yapamayacaklar. Eylemi geciktirirler ya da hiç yapmazlar. Bu tip kötülükleri yapacak adam bulmakta zorlanırlar.



01-15 Temmuz arasında, turizm için önemli bir şehirde, siyasi bir şehirde ve çok büyük bir ilde, 12 Eylül öncesindeki son iki aydaki gibi yüzlerce ses bombası patlatılacak.



15-30 Temmuz’da 20’ye yakın ilde polis merkezlerine, araçlarına ve memurlarına saldırılar düzenlenecek ki, polisin güvenliği sağlayamadığı konusunda vatandaşta şüphe uyandırılsın.



01-15 Ağustos’ta siyasilere ve özellikle de AKP il teşkilatlarına molotoflu saldırılar düzenlenecek.



Bayram tatili: Yurttaşta yalnızca siyasilere ve hükümete değil, aynı zamanda güvenlik bürokrasisine de güvensizlik oluştuğu için bayram sürecinde herhangi bir saldırı olmayacak.



Şehit Mehmetçiklerin sayısı artacak.





PKK yok, derin devlet var



Öcalan’ın avukatları iki ay önce beni arayıp görüşmek istediklerini ifade ettiler. Derin yapının içinde, artık Öcalan’dan kurtulma konusunda çalışmaların yapıldığı bir süreçte, akıllı düşman ve aptal dostların şimşeklerini de üstüme çekmek pahasına, Öcalan’sız bir Kürt hareketinin düşünüldüğünü birkaç kanalda dile getirdim. Getirdim ki, Öcalan’ın güvenliğinin daha da sağlanılması ve ona yapılacak bir yok etme planı sonucunda oluşacak kaosa engel olmak için. Öcalan’ın kan dökülmesini engelleyecek bir irade kullanmasını ve kendisine Tanrı’nın ona vereceği kadar bir ömür diliyorum. Türkiye’de ne PKK sorunu ne Alperenler açmazı ne de Ergenekon problemi vardır. Olan yalnızca derin devletin vesayet sorunudur.



