T24 LogoT24 Logo
Politika

‘Öcalan'ı artık kabul etmek zorundalar'

Abdullah Öcalan’ı Barzani ve Talabani’ye benzeten DTP’li Ayna ‘Öcalan’ı artık kabul etmek zorundalar’ dedi.

20 Mart 2009 02:00

Abdullah Öcalan’ı Barzani ve Talabani’ye benzeten DTP’li Ayna ‘Öcalan’ı artık kabul etmek zorundalar’ dedi.

Batman’da Nevruz kutlamalarına katılan DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, “Irak'ta Barzani ve Talabani için de terörist deniliyordu. Bugün çözüm onlarla oldu. Afrika'da da Mandela ile çözüm bulundu. Mandela, bugün dünya lideri oldu. Öcalan'ı artık kabul etmek zorundalar'' dedi.

Batman'da Nevruz kutlamaları yaklaşık 80 bin kişinin katılımıyla Yeniotogar yanındaki alanda yapırken, kutlamalara DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, DTP Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Feleknas Uca, DTP Batman milletvekilleri katıldı. Sıkı güvenlik önlemleri alan polis, kutlamaları uzaktan izlerken Nevruz ateşini Emine Ayna, milletvetvekilleri, belediye başkanları yaktı.

DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, 29 Mart yerel seçimlerinin arifesine düşen Nevruz'un bir final olduğunu söyledi. Çözümün halkın iradesinde olduğunu belirten Ayna, şunları söyledi:

“Kürt sorunu, ulusal bir sorundur. Bu sorunun kültürel boyutu yoktur. Şarkı ve türkülerinizi bir kanalda seslendirin demek çok özür dilerim cehalettir. Çünkü bu sorun ulusal bir meseledir. Çözümleri de ortadadır. Her halk gibi dünyada yaşayan tüm halklar gibi hareket eden Kürt halkı da meşru savunma hakkını korumuştur. Buna isyan etmiştir. Dağda çareyi bulmuştur, dağa çıkmıştır. Kürt halkı da `sayın Öcalan irademdir, liderimdir' diyor. Bunu her alan ve meydanlarda söyledi. Irak'ta Barzani ve Talabani için de terörist deniliyordu. Bugün çözüm onlarla oldu. Afrika'da da Mandela ile çözüm bulundu. Mandela, bugün dünya lideri oldu. Öcalan'ı artık kabul etmek zorundalar.''

Nevruz, kutlamaları olaysız biterken, bazı gruplar mahalle aralarında ateşler yaktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24