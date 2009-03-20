Abdullah Öcalan’ı Barzani ve Talabani’ye benzeten DTP’li Ayna ‘Öcalan’ı artık kabul etmek zorundalar’ dedi.



Batman’da Nevruz kutlamalarına katılan DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, “Irak'ta Barzani ve Talabani için de terörist deniliyordu. Bugün çözüm onlarla oldu. Afrika'da da Mandela ile çözüm bulundu. Mandela, bugün dünya lideri oldu. Öcalan'ı artık kabul etmek zorundalar'' dedi.



Batman'da Nevruz kutlamaları yaklaşık 80 bin kişinin katılımıyla Yeniotogar yanındaki alanda yapırken, kutlamalara DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, DTP Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Feleknas Uca, DTP Batman milletvekilleri katıldı. Sıkı güvenlik önlemleri alan polis, kutlamaları uzaktan izlerken Nevruz ateşini Emine Ayna, milletvetvekilleri, belediye başkanları yaktı.



DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, 29 Mart yerel seçimlerinin arifesine düşen Nevruz'un bir final olduğunu söyledi. Çözümün halkın iradesinde olduğunu belirten Ayna, şunları söyledi:



“Kürt sorunu, ulusal bir sorundur. Bu sorunun kültürel boyutu yoktur. Şarkı ve türkülerinizi bir kanalda seslendirin demek çok özür dilerim cehalettir. Çünkü bu sorun ulusal bir meseledir. Çözümleri de ortadadır. Her halk gibi dünyada yaşayan tüm halklar gibi hareket eden Kürt halkı da meşru savunma hakkını korumuştur. Buna isyan etmiştir. Dağda çareyi bulmuştur, dağa çıkmıştır. Kürt halkı da `sayın Öcalan irademdir, liderimdir' diyor. Bunu her alan ve meydanlarda söyledi. Irak'ta Barzani ve Talabani için de terörist deniliyordu. Bugün çözüm onlarla oldu. Afrika'da da Mandela ile çözüm bulundu. Mandela, bugün dünya lideri oldu. Öcalan'ı artık kabul etmek zorundalar.''



Nevruz, kutlamaları olaysız biterken, bazı gruplar mahalle aralarında ateşler yaktı.



