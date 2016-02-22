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Politika

Öcalan'dan yeni kitap: Uluslararası Komplo - Atina Davası

Kitapta politik ilişkiler ve anlaşmalar gibi önemli ayrıntılar okura sunuluyor

22 Şubat 2016 17:22

Abdullah Öcalan’ın, Türkiye’ye getirilmeden önce Yunanistan’da geçirdiği süreyi anlattığı “Uluslararası Komplo – Atina Davası” adlı kitabı yayınlandı. Kitapta, Öcalan’ın 2003 yılında Atina Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu yazılı savunmasından ve Türkiye’ye getiriliş sürecinden oluşan kitapta ayrıca 'Uluslararası Boyut' ve 'Yunanistan Boyutu' özel olarak işleniyor.

Devletlerin Öcalan’ın yakalanmasındaki rolünün yanı sıra, politik ilişkiler ve anlaşmalar gibi önemli ayrıntılar da okura sunuluyor.

Amara Yayıncılık’tan çıkan “Uluslararası Komplo – Atina Davası” başta ABD, İngiltere ve İsrail olmak üzere, yakalanma sürecinde rol alan diğer devletlerin durumunu ele alıyor. Özellikle MOSSAD ve ABD'nin Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişindeki rolü ile Almanya'nın Öcalan'ın Avrupa'da kalmasına nasıl engel olduğu da kitapta aktarılan diğer ayrıntılar.

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