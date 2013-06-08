Öcalan'dan Barzani'ye: Gerillalara sahip çık!

Kuzey Irak'ta yayın yapan 'Waranpress' internet sitesinde yer alan habere göre, Abdullah Öcalan, İmralı'dan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye çözüm sürecine ilişkin mektup yazdı. Mektupta Barzani’yle Öcalan’ın fotoğrafları yer alırken, Öcalan Barzani’den Kuzey Irak’a çekilen PKK’lılara sahip çıkmasını istedi.

Öcalan’ın Barzani için "Kürt milletinin lideri" dediği mektupta, Öcalan Mesut Barzani'yi sadece Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin değil, 4 parça Kürdistan'ın lideri olarak gördüğünü dile getirdi. Öcalan'a ait olduğu belirtilen mektupta şu ifadelerin yer aldığı ifade edildi:



"Kürt milletinin değerli lideri Mesut Barzani, selam ve saygılar. Her şeyden önce emek ve çalışmalarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Kadim ve tercübeli siyasetinizle Türkiye'de dökülen kanın sonlanmasında ve barış kararının alınmasında gösterdiğiniz irade ve kararlılıktan dolayı size teşekkür ediyorum. Değerli ve saygıdeğer kardeşim Mesut Barzani. Ben sizi sadece Kürt bölgesinin başkanı değil, dört parça Kürdistan'ın lideri olarak görüyorum ve bu şerefi de size veriyorum. Çünkü, hepimiz anladık ki, zeki ve kadim tercübenizle Kürt milletinin yarısından fazlasının haklarını elde ettiniz. Ben bu inancı taşıyorum. Ben Kürt halkının yarısının haklarını elde edenin, diğer geri kalan haklarını da elde edebileceğine inanıyorum. Allah'tan dileğim sizin sağlıklı ve başarılı olmanızdır. Benim sizden dileğim ayrıca şudur ki, oraya gelen PKK gerillalarına da sahiplenmeniz ve yaşamlarını garanti altına almanızdır. Gerillaların yaşamlarının riske girmemesi için çaba göstermenizi diliyorum."